Xã hội

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa điểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025

Bài, ảnh, clip: Hải Anh

(NLĐO) - Khu vực Nhà thờ Lớn và phố Hàng Mã ở trung tâm Thủ đô Hà Nội là những địa điểm luôn thu hút rất đông người đến check-in trước thềm Giáng sinh 2025.

Những ngày này, cùng với những đợt gió mùa đông bắc tràn về, tại các nhà thờ, các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, trung tâm thương mại, đâu đâu cũng được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn led, cây thông Noel, tiểu cảnh để đón chào Giáng sinh 2025.

Check - in Giáng sinh Hà Nội 2025 tại Nhà thờ Lớn và phố Hàng Mã tuyệt đẹp - Ảnh 1.

Khu vực Nhà thờ Lớn (Hà Nội) luôn trong tình trạng đông nghịt người, đặc biệt là giới trẻ trong mùa Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Giáng sinh năm nay rơi vào giữa tuần, thời tiết se lạnh nhưng không mưa, rất thuận lợi nên thu hút rất nhiều gia đình, nhất là các bạn trẻ đi check-in tại những địa điểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 tại Hà Nội như Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã để chụp ảnh.

Khu vực Nhà thờ Lớn (Hà Nội) luôn đông nghịt người, đặc biệt là giới trẻ dịp Giáng sinh 2025. Clip: Hải Anh

Ghi nhận của Báo Người Lao Động, trong các buổi chiều và tối những ngày này, các ngả đường dẫn vào Nhà thờ Lớn như phố Nhà Chung, Hàng Trống, Ấu Triệu, Lý Quốc Sư… đều đặc kín người.

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra hào hứng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhà thờ Lớn dịp này.

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 1.

Khu vực Nhà thờ Lớn (Hà Nội) thu hút rất đông bạn trẻ trong mùa Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 2.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đến Khu vực Nhà thờ Lớn trong mùa Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 3.

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa điểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 4.

Khu vực Nhà thờ Lớn luôn thu hút rất đông du khách trong mùa Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 5.

Cách Nhà thờ Lớn không xa, phố Hàng Mã cũng náo nhiệt không kém với dòng người chen chân mua sắm và chụp ảnh. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 6.

Phố Hàng Mã ở phường Hoàn Kiếm thu hút rất đông du khách đến mua sắm phục vụ mùa Giáng sinh. Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa hiểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025 - Ảnh 7.

Phố Hàng Mã lung linh sắc màu và không khí trước Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Bên cạnh Nhà thờ Lớn, các giáo đường khác như Cửa Bắc, Hàm Long cũng đã hoàn tất việc trang hoàng lung linh, sẵn sàng chào đón giáo dân và du khách đến thưởng lãm trong mùa lễ hội năm nay.

Không chỉ các khu vực nhà thờ, các trung tâm thương mại, quán cà phê, khu vui chơi giải trí ở trung tâm Thủ đô cũng trở nên nhộn nhịp. Nhiều bạn trẻ lựa chọn xuống phố từ sớm để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Hoạt động mua sắm, ăn uống và các dịch vụ giải trí diễn ra sôi động, góp phần làm nóng không khí mùa lễ cuối năm.

VIDEO: TPHCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

(NLĐO) - Từ nhà thờ Đức Bà, các quán cà phê cho đến những khu chợ truyền thống ở TPHCM, đâu đâu cũng thấy người dân háo hức đón không khí Giáng sinh đến sớm.

Thợ chụp ảnh dạo đắt khách mùa Giáng sinh 2025

NLĐO – Trào lưu "check-in" Nhà thờ Đức Bà đã giúp những người thợ chụp ảnh dạo lớn tuổi tìm lại niềm vui với một nghề từng "vang bóng một thời"

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

(NLĐO) - Nhân mùa Giáng sinh, chiều 19-12, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

