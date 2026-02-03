Hết quý II/2026, 100% hộ gia đình của TPHCM có ít nhất 1 điện thoại thông minh

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số" và ứng dụng Công dân số Thành phố trên địa bàn TPHCM.

Mục đích của kế hoạch nhằm hình thành Công dân số; thúc đẩy kinh tế - xã hội gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện khẩn trương từ cấp Thành phố đến cấp xã

Theo đó, đảm bảo cơ bản mỗi người dân hiện đang cư trú trên địa bàn TPHCM đủ điều kiện đều được trang bị đủ 4 yếu tố cốt lõi: Danh tính số (VNeID); Phương tiện số (Smartphone/Tablet); Tài khoản số (Dịch vụ công/Ngân hàng); Kỹ năng số cơ bản và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ cấp Thành phố đến cấp xã; quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong thực hiện.

TPHCM chia làm 2 giai đoạn thực hiện, gồm giai đoạn 1 - cao điểm "Phủ sóng hạ tầng và danh tính"; giai đoạn 2 - Chiều sâu "Nâng cao kỹ năng và thói quen".

TPHCM đề ra mục tiêu đảm bảo cơ bản mỗi người dân hiện được trang bị phương tiện số (Smartphone/Tablet)

Giai đoạn 1 hoàn thành trong Quý II/2026. Đảm bảo cơ bản 100% công dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện được cấp thẻ Căn cước, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ thiết yếu Giai đoạn 2 hoàn thành trong Quý III/2026 và duy trì thực hiện thường xuyên. Hướng đến 100% người dân được tập huấn kỹ năng số cơ bản và sử dụng Ứng dụng Công dân số Thành phố. Nâng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tất cả các lĩnh vực triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%; thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ thiết yếu (điện, nước…) đối với 100% trường hợp đã có tài khoản và đủ điều kiện sử dụng.

Hỗ trợ chuyển đổi 100% các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G. Đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh nhằm đảm bảo mọi công dân đều khả năng tiếp cận các dịch vụ số cơ bản, không phân biệt vùng miền, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn.

Đảm bảo cơ bản 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử (ngân hàng/ ví điện tử/ ứng dụng mobile banking/tiền điện tử (Mobile Money)), tài khoản An sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh

Về giải pháp, TPHCM sẽ huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc tài trợ, trợ giá điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất "1 thiết bị số".

Tổ chức các buổi hướng dẫn đào tạo thông qua bộ tài liệu chuẩn hóa "Kỹ năng số cơ bản" (video ngắn, infographic) và khai thác trên các nền tảng học tập số (MOOCs "Bình dân học vụ số", ứng dụng Công dân số Thành phố) do Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì xây dựng và vận hành.

UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc tài trợ, trợ giá điện thoại thông minh.