Hết quý II/2026, 100% hộ gia đình của TPHCM có ít nhất 1 điện thoại thông minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hết quý II/2026, 100% hộ gia đình của TPHCM có ít nhất 1 điện thoại thông minh

Tin, ảnh: THIỆN AN

(NLĐO) - TPHCM sẽ hỗ trợ chuyển đổi 100% các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số" và ứng dụng Công dân số Thành phố trên địa bàn TPHCM.

Mục đích của kế hoạch nhằm hình thành Công dân số; thúc đẩy kinh tế - xã hội gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện khẩn trương từ cấp Thành phố đến cấp xã

Theo đó, đảm bảo cơ bản mỗi người dân hiện đang cư trú trên địa bàn TPHCM đủ điều kiện đều được trang bị đủ 4 yếu tố cốt lõi: Danh tính số (VNeID); Phương tiện số (Smartphone/Tablet); Tài khoản số (Dịch vụ công/Ngân hàng); Kỹ năng số cơ bản và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ cấp Thành phố đến cấp xã; quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong thực hiện.

TPHCM chia làm 2 giai đoạn thực hiện, gồm giai đoạn 1 - cao điểm "Phủ sóng hạ tầng và danh tính"; giai đoạn 2 - Chiều sâu "Nâng cao kỹ năng và thói quen".

Hết quý II năm nay, 100% hộ gia đình của TPHCM có ít nhất 1 điện thoại thông minh - Ảnh 1.

TPHCM đề ra mục tiêu đảm bảo cơ bản mỗi người dân hiện được trang bị phương tiện số (Smartphone/Tablet)

Giai đoạn 1 hoàn thành trong Quý II/2026. Đảm bảo cơ bản 100% công dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện được cấp thẻ Căn cước, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) và cài đặt ứng dụng Công dân số Thành phố.

Thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ thiết yếu

Giai đoạn 2 hoàn thành trong Quý III/2026 và duy trì thực hiện thường xuyên. Hướng đến 100% người dân được tập huấn kỹ năng số cơ bản và sử dụng Ứng dụng Công dân số Thành phố.

Nâng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tất cả các lĩnh vực triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%; thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ thiết yếu (điện, nước…) đối với 100% trường hợp đã có tài khoản và đủ điều kiện sử dụng.

Hỗ trợ chuyển đổi 100% các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G. Đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh nhằm đảm bảo mọi công dân đều khả năng tiếp cận các dịch vụ số cơ bản, không phân biệt vùng miền, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn.

Đảm bảo cơ bản 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử (ngân hàng/ ví điện tử/ ứng dụng mobile banking/tiền điện tử (Mobile Money)), tài khoản An sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

100% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh

Về giải pháp, TPHCM sẽ huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc tài trợ, trợ giá điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo cơ bản 100% hộ gia đình có ít nhất "1 thiết bị số".

Tổ chức các buổi hướng dẫn đào tạo thông qua bộ tài liệu chuẩn hóa "Kỹ năng số cơ bản" (video ngắn, infographic) và khai thác trên các nền tảng học tập số (MOOCs "Bình dân học vụ số", ứng dụng Công dân số Thành phố) do Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì xây dựng và vận hành.

UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc tài trợ, trợ giá điện thoại thông minh.

Tin liên quan

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

(NLĐO) - Việc trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo tại phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số.

Cảnh báo loạt ứng dụng độc hại trên điện thoại thông minh

(NLĐO) - Các chuyên gia bảo mật tại Dr.Web (Nga) vừa phát hiện 18 ứng dụng chứa mã độc hại trên nền tảng Android và khuyến cáo người dùng nhanh chóng xóa chúng khỏi thiết bị

Đến lúc ngăn trẻ "nghiện" điện thoại thông minh!

Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… tác động tiêu cực đến tinh thần và thể chất của trẻ em; khi tiếp xúc quá nhiều dễ bị "nghiện" dẫn đến mất kiểm soát hành vi

điện thoại thông minh TPHCM điện thoại ứng dụng hộ gia đình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo