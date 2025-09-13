Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Ngày 13-9, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết phường vừa phối hợp với một ngân hàng trao tặng 14 điện thoại thông minh cho hộ nghèo và 1 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều và các đơn vị tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh

"Trước đây, các hộ nghèo phải đến phường để nhận trợ cấp trực tiếp. Giờ với điện thoại thông minh, họ có thể liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp qua chuyển khoản; đồng thời việc làm các thủ tục hành chính cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều" – bà Nga chia sẻ.

Ngoài chiếc điện thoại thông minh trị giá 2.357.000 đồng, người dân còn được tặng thêm 1 sim để sử dụng.

Ông Sa Lex (người được tặng điện thoại thông minh) bày tỏ: "Những bà con nghèo như chúng tôi còn hạn chế trong việc sử dụng công nghệ, do chưa có điều kiện để tiếp cận điện thoại thông minh. Nhờ món quà này, chúng tôi có thêm phương tiện để liên lạc, học hỏi và đặc biệt là tham gia các dịch vụ công trực tuyến, làm giấy tờ, thanh toán, hay cài định danh điện tử cho tiện lợi hơn".