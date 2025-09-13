HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Việc trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo tại phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số.

Ngày 13-9, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết phường vừa phối hợp với một ngân hàng trao tặng 14 điện thoại thông minh cho hộ nghèo và 1 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều và các đơn vị tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh

"Trước đây, các hộ nghèo phải đến phường để nhận trợ cấp trực tiếp. Giờ với điện thoại thông minh, họ có thể liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp qua chuyển khoản; đồng thời việc làm các thủ tục hành chính cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều" – bà Nga chia sẻ.

Ngoài chiếc điện thoại thông minh trị giá 2.357.000 đồng, người dân còn được tặng thêm 1 sim để sử dụng.

Ông Sa Lex (người được tặng điện thoại thông minh) bày tỏ: "Những bà con nghèo như chúng tôi còn hạn chế trong việc sử dụng công nghệ, do chưa có điều kiện để tiếp cận điện thoại thông minh. Nhờ món quà này, chúng tôi có thêm phương tiện để liên lạc, học hỏi và đặc biệt là tham gia các dịch vụ công trực tuyến, làm giấy tờ, thanh toán, hay cài định danh điện tử cho tiện lợi hơn".

Cần Thơ: Sẽ xử lý công chức "mượn danh" lãnh đạo

Cần Thơ: Sẽ xử lý công chức "mượn danh" lãnh đạo

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra mỗi doanh nghiệp không quá một lần trong năm.

Bất ngờ lượng vé trúng giải độc đắc của xổ số kiến thiết Cần Thơ

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thống nhất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục phát hành vé số cào lần 2

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng xin chủ trương lập quy hoạch chung sau sáp nhập

(NLĐO) - UBND TP Cần Thơ khẳng định việc lập quy hoạch chung là điều kiện tiên quyết để thành phố quản lý hiệu quả không gian đô thị, thu hút đầu tư.

