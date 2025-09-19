HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"

Thùy Trang

(NLĐO) -Từ một rapper từng mang hình ảnh nổi loạn, Seachains - Quán quân Rap Việt mùa 2 - vừa có màn "lột xác" khiến fan bất ngờ.

“30 the album”: bất ngờ của quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"- Ảnh 1.

Seachains gây sốc với “30 The Album”: Tuyên ngôn trưởng thành của một rapper từng nổi loạn

Tối 18-9, quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains đã có buổi diễn giới thiệu abum đầu tay "30 The Album" đầy thú vị. Dự án âm nhạc được ví như "đứa con thứ hai" của mình, sau cậu con trai đầu lòng.

Khác với hình ảnh gai góc, bùng nổ trước đây, Seachains lần này chọn cách đối thoại với chính mình. 13 ca khúc trong "30 The Album" là 13 câu chuyện đời: có đấu tranh nội tâm (Bên dưới tầng hầm), có hoài nghi (We don't know everything), có tình yêu đầy biết ơn (Life is gud), và cũng có những phút giây riêng tư, ngọt ngào dành cho gia đình (GU2, Kể về em).

"Tôi đã dành 2 năm để nhìn lại chính mình, 3 năm để viết lời, tạo flow và sản xuất. Ở tuổi 30, tôi không còn khao khát spotlight. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện thật - một hành trình mà những ai đang bước qua khủng hoảng tuổi 30 đều có thể đồng cảm. Và xa hơn, tôi muốn con trai mình sau này có thể nghe lại như một lời nhắn nhủ từ ba" - Seachains nói.

Khám phá âm nhạc của Seachains qua 13 ca khúc live cảm xúc!

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"- Ảnh 3.

Một Seachains cực kỳ mới mẻ

Để ra mắt album, Seachains còn tổ chức sự kiện trải nghiệm âm nhạc độc đáo mang tên "Chạy mà lắng". Tại đây, khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn như đang "chạy" cùng Seachains qua từng cung bậc cảm xúc. Toàn bộ 13 ca khúc được anh trình diễn live, kèm những câu chuyện phía sau từng track (ca khúc), khiến người nghe không chỉ "nghe", mà còn "thấy" và "cảm".

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"- Ảnh 4.

Âm nhạc nói lên tất cả

"30 The Album" không đơn thuần là âm nhạc. Đó là dấu mốc, là cú chuyển mình, là tuyên ngôn: Seachains đã thực sự trưởng thành. Anh vẫn giữ "ngọn lửa rap" cháy bỏng, nhưng giờ đã biết lắng lại để thấu hiểu, để trân trọng, để cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.

Với album này, Seachains đã khép lại hình ảnh của một chàng trai nổi loạn, và mở ra chân dung một người đàn ông trưởng thành - vừa là nghệ sĩ, vừa là chồng, là cha.

