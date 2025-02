Hiểm hoạ chực chờ ở cảng cá Thuận An

Nhiều người buôn bán thuỷ hải sản tại Cảng cá Thuận An, phường Thuận An, quận Thuận Hoá, TP Huế phản ánh đến phóng viên Báo Người Lao Động tình trạng mất an toàn tại khu vực nhà phân loại cá.

Khu vực buôn bán, phân loại cá trông như vừa mới trải qua cơn bão.

Đây là căn nhà được dựng bằng khung sắt, xung quanh không có tường che chắn, bên trên lợp bằng tôn. Khu vực này được Ban Quản lý Cảng cá Thuận An chia thành từng lô lớn để cho thuê, người thuê được sẽ phân thành từng khu vực nhỏ để cho nhiều người khác thuê lại, làm chỗ chứa dụng cụ, phân loại cá.

Cảnh mái tôn bị hư hỏng, thấm dột, treo lủng lẳng chực chờ gây hoạ ở cảng cá cách đây vài ngày.

Do được đầu tư xây dựng khá lâu, sau thời gian dài đưa vào sử dụng nhưng không được tu sửa nên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận, công trình này nhiều khu vực mái tôn đã không còn, khiến tiểu thương phải "đội nắng, dầm mưa" phân loại cá. Phần mái lợp còn lại đã bị xuống cấp, rỉ rét, lỗ thủng chi chít nên nắng chiếu, mưa thấm dột.

Xà gồ bị gãy, tôn lợp hư hỏng, nằm đong đưa chực chờ gây hoạ.

Đặc biệt, nhiều mảnh tôn còn mắc lại trên mái, mỗi lần gặp gió thì đong đưa như răng sắp rụng khiến nhiều người sởn gai ốc. Một số tiểu thương kể lại rằng có lần họ đang ngồi buôn bán, phân loại cá thì bất ngờ một cơn gió ập đến khiến một cụm đèn neon rơi xuống, ánh điện vụt tắt. Ít lâu sau thì mảnh tôn rơi xuống đất, rất may không trúng người.

Có lẽ mái tôn ở khu vực này đã quá "date", bị gió bão cuốn mất nhưng vẫn không được sửa chữa.

Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thuận An, cho biết khu vực phân loại cá đã xây dựng từ lâu, hệ thống mái tôn lợp theo thời gian chưa được sửa chữa nên bị xuống cấp nghiêm trọng. Và cho biết sẽ tiến hành lợp lại mái tôn khu vực này trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn.

Cảnh xuống cấp, chực chờ gây hoạ tại cảng cá Thuận An.

Vào năm 2020, Dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão thuộc thuộc dự án Xây dựng nâng cấp hạ tầng nghề cá tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được triển khai đầu tư.

Cảng cá này nằm cách khu vực cảng cá cũ tầm vài trăm mét, được đầu tư hiện đại, hoàn thành vào cuối năm 2023 và bàn giao cho Ban Quản lý Cảng cá Thuận An quản lý, khai thác mới đây.

Cảng cá mới được đầu tư hiện đại nhưng bao giờ đưa vào hoạt động là câu hỏi của nhiều người trong thời gian dài vừa qua.

Mới đây, UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố quyết định mở cảng cá loại II đối với cảng cá Thuận An. Ông Nhất cho biết với các khu chức năng đã được quy hoạch, thời gian tới, đơn vị sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các hoạt động cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá như xăng dầu, nước ngọt, xưởng sản xuất đá cây, xưởng phân loại, cấp đông cá…

Những người kinh doanh buôn bán tại khu vực cảng cá Thuận An cũ ngày đêm trông chờ cảng cá mới đi vào hoạt động để họ thoát khỏi cảnh "nổi da gà" khi thường xuyên đối diện hình ảnh mảnh tôn đu đưa trên đầu chờ ngày gây hoạ.