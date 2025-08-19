Hiến kế cho chiến lược phát triển lâu dài của TP HCM

Ngày 19-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban MTTQ, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM và bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM đồng chủ trì.

Góp ý tại hội nghị, PGS.TS Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ TP HCM, cho rằng sau khi thực hiện sáp nhập, TP HCM có quy mô rất lớn. Do đó, cần nhấn mạnh TP HCM là cực phát triển của đất nước và cả vùng ASEAN.

Cũng theo PGS.TS Phan Thanh Bình, vai trò kết nối vùng và lan tỏa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là trách nhiệm của TP HCM mới. TP HCM phải đóng vai trò nòng cốt, liên kết và lan toả sức mạnh kinh tế, văn hóa, xã hội cho cả vùng.

"Tình hình thế giới hiện nay đang rất khó lường. Từ đó đi đến quan điểm trong lãnh đạo sắp tới phải có kế hoạch bài bản, dựa trên dữ liệu thực tế và linh hoạt để thay đổi, điều chỉnh" - PGS.TS Phan Thanh Bình góp ý.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM, nêu ý kiến cần có cơ sở pháp lý về một siêu đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ. TP HCM nên xem xét có chính sách pháp luật khuyến khích đầu tư giao thông công cộng để người dân được hưởng thụ.

Về cải cách tư pháp và hỗ trợ tư pháp, luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất TP HCM chú trọng phát triển đội ngũ luật sư vững mạnh về số lượng, chất lượng, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi công dân, đặc biệt là thành phần yếu thế trong xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến chất lượng, tâm huyết, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của các đại biểu vào dự thảo văn kiện Đại hội.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đa số đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo văn kiện, chỉ ra những hạn chế của nhiệm kỳ qua và đề xuất giải pháp, mục tiêu, đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, có những ý kiến góp ý phân tích sâu, minh họa chi tiết để phản ánh chiến lược phát triển lâu dài cho TP HCM.

"Đây là cơ hội rất tốt để MTTQ và các tổ chức thành viên của mình thực hiện tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng thông qua vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên" - ông Nguyễn Phước Lộc nói.