Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Chiều 15-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ thành phố góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường; cùng đông đảo đại diện các hội văn học, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, điện ảnh...

Hội nghị diễn ra chiều 15-8





Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - phát biểu tại hội nghị



Ông Dương Anh Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM - phát biểu khai mạc hội nghị

Nhằm xây dựng một văn kiện có tính tổng kết thực tiễn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ tại hội nghị đã tích cực góp ý để hoàn chỉnh những nội dung liên quan văn kiện và các báo cáo của Đại hội.

Các đại biểu còn góp ý về những nội dung liên quan việc phát triển văn hóa và con người trên địa bàn TP HCM, như: nâng cao vai trò của ngành công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, thông qua việc bảo tồn di sản, khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng văn nghệ sĩ...

Nhiều ý kiến cho rằng sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian văn hoá TP HCM được mở rộng và trở nên đa dạng hơn. Vì vậy, ngành công nghiệp văn hoá cũng như đời sống văn học - nghệ thuật, đời sống văn hoá, đời sống tinh thần của người dân ở từng khu vực cần được nhìn nhận như một nguồn lực đặc biệt để phát triển bền vững.

Nghệ sĩ Hạnh Thuý phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Một số văn nghệ sĩ kiến nghị văn kiện cần nhấn mạnh hơn vai trò của văn hóa trong xây dựng con người. Lực lượng văn nghệ sĩ cần đầu tư có chiều sâu cho các sáng tác nghệ thuật, đào tạo được nguồn nhân lực từ các văn nghệ sĩ trẻ. Ngoài ra, cần quan tâm xây dựng các điểm không gian sinh hoạt văn hoá, nhất là tại các địa bàn mới sau sáp nhập; cần xác định rõ các chỉ tiêu phát triển văn hóa có thể đo lường và triển khai cụ thể.

Nhiều đại biểu cũng góp ý về các vấn đề trong việc chỉnh trang đô thị. Chẳng hạn, triển khai hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà ven và trên kênh rạch hay mở rộng, cải tạo các tuyến hẻm, quy hoạch cải tạo đường sá, cơ sở hạ tầng...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị cho biết hội nghị tiếp nhận 14 ý kiến góp ý. Các ý kiến đóng góp đều sâu sắc, thiết thực và đa dạng; được đặt ở góc nhìn khách quan, phong phú... Trong đó, các ý kiến tập trung làm rõ hơn vai trò của văn hoá, văn học - nghệ thuật đối với sự phát triển của TP HCM và đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, phát biểu kết luận hội nghị

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu tối đa để đưa các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện và báo cáo chính trị tại Đại hội. Những ý kiến liên quan việc chỉ đạo, điều hành cụ thể sẽ được nghiên cứu tiếp thu và thực hiện trong quá trình triển khai trong thực tiễn.