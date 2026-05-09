Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép

Trường Nguyên

(NLĐO) - Bốn biệt thự cổ ở đường Cô Giang (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị tháo dỡ một phần khi cơ quan chức năng chưa cấp phép

CLIP: Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 1.

Ngày 9-5, thông tin từ UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, địa phương tiếp tục giám sát việc dừng thi công tại 4 biệt thự (được đánh số 1,3,5,7) trên đường Cô Giang, đồng thời đang hướng dẫn cho Công ty TNHH Didama thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa các biệt thự này. Trong ảnh là 2 biệt thự số 1 (màu vàng) và số 3 (bên cạnh, đang phủ lớp nilon trắng).

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 2.

Theo Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, bốn biệt thự 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang thuộc Nhóm 2 trong Danh sách nhà - biệt thự sở hữu nhà nước. Trong ảnh là 2 biệt thự số 5 và số 7 đường Cô Giang đang trong quá trình Công ty TNHH Didama thực hiện sửa chữa - phủ lớp mái bằng nilon trắng.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 3.

Theo quyết định này, không được phá dỡ khi biệt thự nhóm 2 nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập theo xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình của cơ quan thẩm quyền; việc cải tạo phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 4.

Năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Didama thuê 4 biệt thự nêu trên trong 50 năm (từ năm 2016 đến năm 2065) để sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ. Từ lúc được thuê đến nay, 4 biệt thự gần như trong tình trạng bỏ hoang nhưng lại trở thành một địa điểm check-in thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến chụp ảnh vì kiến trúc độc đáo của các biệt thự.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 5.

Từ tháng 3-2026 đến nay, nhiều du khách nhận thấy khu vực các biệt thự được căng dây cảnh báo và biển báo đề nghị không tiếp cận khi chủ đầu tư thực hiện việc cải tạo, sửa chữa công trình.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 6.

Trong ảnh là biệt thự số 1 đường Cô Giang đã được tháo hết lớp mái ngói. Ngày 21-4, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu Công ty TNHH Didama ngừng thi công do chưa có giấy phép xây dựng.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 7.

Biệt thự số 1 nhìn từ phía ngoài đường Cô Giang. Người dân và du khách đánh giá, biệt thự này đẹp và "lạ" nhất trong cụm 4 biệt thự, có kết cấu khá vững chắc.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 8.

Ngay sau khi kiểm tra, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư chấp hành nghiêm túc việc tạm dừng toàn bộ hoạt động sửa chữa, đồng thời đang làm việc với các cơ quan chuyên môn để có giấy phép theo đúng quy định.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 9.

Đại diện Công ty TNHH Didama cho biết, từ cuối năm 2024, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục xin phép để cải tạo, sửa chữa 4 biệt thự này, sớm đưa vào hoạt động du lịch. Tuy nhiên do một số thủ tục hồ sơ, pháp lý chưa hoàn thành nên việc xin giấy phép đến nay chưa xong.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 10.

Trong khi đó, mùa mưa bão cuối năm 2025 khiến nhiều kết cấu, nhất là phần dàn mái gỗ, một số cấu kiện gỗ của 4 biệt thự bị thấm nước nhiều, hư hỏng nặng, mối mọt nghiêm trọng nên có nguy cơ đổ sập.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 11.

Theo chủ đầu tư, ngoài việc tác động mạnh của thời tiết, thời gian gần đây ghi nhận nhiều du khách đến check-in có hành động leo rào vào các biệt thự để khám phá trong khi kết cấu biệt thự không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm nên buộc công ty phải có phương án xử lý.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 12.

Đồng thời cư dân xung quanh cũng kiến nghị sớm cải tạo các biệt thự này, tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí càng khiến nhà đầu tư "nóng ruột". Do vậy, để tránh các biệt thự thêm xuống cấp trong mùa mưa sắp tới, doanh nghiệp đã đưa nhân công vào tháo dỡ hệ thống mái ngói - chủ yếu nằm trên phần kèo gỗ đã bị mối mọt hư hỏng nhiều - phủ lớp ni-lon để tránh mưa gió làm hư hỏng kết cấu bên trong biệt thự.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 13.

Theo ghi nhận, hệ thống cột - kèo mái ngói tại biệt thự số 1 đã bị mục rỗng rất nhiều, bị mối mọt tấn công có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu không được sớm gia cố hoặc sửa chữa.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 14.

Nhiều bức tường của các biệt thự được xây bằng gạch đỏ cũng bị bong tróc lớp vữa tô, thủng lỗ chỗ. Trước khi được giao cho doanh nghiệp, những căn biệt thự này do người dân ở nên cũng xảy ra tình trạng cơi nới, thay đổi kết cấu.

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép - Ảnh 16.

Đại diện Công ty TNHH Didama khẳng định sau khi chính quyền địa phương yêu cầu thì đơn vị đã dừng thi công, đang trong quá trình được UBND phường hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giấy phép tiếp tục cải tạo, sửa chữa 4 biệt thự. Hơn nữa, doanh nghiệp này cam kết trong việc tôn tạo, sửa chữa vẫn sẽ giữ nguyên kết cấu, hình dạng của 4 biệt thự theo quy định đối với biệt thự nhóm 2.

Tin liên quan

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách thong thả rời Đà Lạt

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách thong thả rời Đà Lạt

(NLĐO) - Trong ngày 2-5, lượng lớn du khách bắt đầu rời Đà Lạt sau 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 trong tình trạng giao thông thông thoáng

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% phí

(NLĐO) - Từ 30-4-2026, Ga Đà Lạt triển khai thẻ tham quan đa năng, giảm 50% chi phí, tăng tiện lợi và hút khách du lịch.

CLIP: Vượt 633 bậc thang lên dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân và du khách ở Đà Lạt cố gắng đi hết 633 bậc thang để đến Đền thờ Âu Lạc dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lâm Đồng Đà Lạt xây dựng không phép Biệt thự cổ phường Lâm Viên - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo