Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% phí

Công ty CP Vận tải Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 30-4-2026, Ga Đà Lạt chính thức triển khai "Thẻ tham quan đa năng", nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm cho du khách khi tham quan công trình biểu tượng của thành phố.

Ga Đà Lạt sẽ giảm giá 50% cho cho du khách mua "thẻ tham quan đa năng"

Theo thông báo của ngành đường sắt, thẻ có giá 2,5 triệu đồng cho 100 lượt tham quan, tương đương 25.000 đồng/lượt, thấp hơn khoảng 50% so với giá vé niêm yết hiện hành. Thẻ có thời hạn sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày phát hành, phù hợp với nhiều nhóm khách như gia đình, đoàn du lịch và các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên tổ chức tham quan.

Việc triển khai thẻ nhiều lượt được kỳ vọng giúp du khách chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, đồng thời giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải tại quầy vé vào các dịp cao điểm. Qua đó, trải nghiệm tham quan tại ga được nâng lên theo hướng thuận tiện và linh hoạt hơn.

Cùng với đó, ga áp dụng chính sách hợp tác với hướng dẫn viên, cộng tác viên và các đơn vị lữ hành. Cụ thể, mức thù lao 5.000 đồng/khách được áp dụng đối với các đoàn từ 10 người trở lên. Quy trình đối soát, thanh toán được thiết kế theo hướng minh bạch, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong quá trình phối hợp khai thác dịch vụ.

Động thái này nằm trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành, qua đó góp phần phát huy giá trị di sản của Ga Đà Lạt gắn với phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Khu vực ga Đà Lạt nhìn từ trên cao

