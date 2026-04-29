HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% phí

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ 30-4-2026, Ga Đà Lạt triển khai thẻ tham quan đa năng, giảm 50% chi phí, tăng tiện lợi và hút khách du lịch.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 30-4-2026, Ga Đà Lạt chính thức triển khai "Thẻ tham quan đa năng", nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm cho du khách khi tham quan công trình biểu tượng của thành phố.

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% giá - Ảnh 1.

Ga Đà Lạt sẽ giảm giá 50% cho cho du khách mua "thẻ tham quan đa năng"

Theo thông báo của ngành đường sắt, thẻ có giá 2,5 triệu đồng cho 100 lượt tham quan, tương đương 25.000 đồng/lượt, thấp hơn khoảng 50% so với giá vé niêm yết hiện hành. Thẻ có thời hạn sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày phát hành, phù hợp với nhiều nhóm khách như gia đình, đoàn du lịch và các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên tổ chức tham quan.

Việc triển khai thẻ nhiều lượt được kỳ vọng giúp du khách chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, đồng thời giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải tại quầy vé vào các dịp cao điểm. Qua đó, trải nghiệm tham quan tại ga được nâng lên theo hướng thuận tiện và linh hoạt hơn.

Cùng với đó, ga áp dụng chính sách hợp tác với hướng dẫn viên, cộng tác viên và các đơn vị lữ hành. Cụ thể, mức thù lao 5.000 đồng/khách được áp dụng đối với các đoàn từ 10 người trở lên. Quy trình đối soát, thanh toán được thiết kế theo hướng minh bạch, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong quá trình phối hợp khai thác dịch vụ.

Động thái này nằm trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành, qua đó góp phần phát huy giá trị di sản của Ga Đà Lạt gắn với phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% giá - Ảnh 2.

Khu vực ga Đà Lạt nhìn từ trên cao

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% giá - Ảnh 3.

"Thẻ tham quan đa năng" có thời hạn sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày phát hành, phù hợp với nhiều nhóm khách như gia đình, đoàn du lịch và các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên tổ chức tham quan

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% giá - Ảnh 4.

Ga áp dụng chính sách hợp tác với hướng dẫn viên, cộng tác viên và các đơn vị lữ hành. Cụ thể, mức thù lao 5.000 đồng/khách được áp dụng đối với các đoàn từ 10 người trở lên


Tin liên quan

Thông tin mới về giá vé tham quan ga Đà Lạt

Thông tin mới về giá vé tham quan ga Đà Lạt

(NLĐO) - Giá vé tham quan ga Đà Lạt vẫn giữ ở mức 50.000 đồng/lượt nhưng mở rộng đối tượng được miễn, giảm vé tham quan địa điểm này.

Tết ấm áp ở ga Đà Lạt

(NLĐO) - Được đi lại sau những ngày tháng cách trở do dịch Covid-19, lại là dịp năm hết Tết đến nên người người đổ về Đà Lạt - nơi thời tiết lý tưởng cho việc du xuân.

Ga Đà Lạt được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa quốc gia

(NLĐ)- Lần đầu tiên ở Việt Nam, ga xe lửa Đà Lạt (ảnh) - thuộc vào hàng cổ nhất nước - vừa được Bộ VHTT chính thức công nhận và cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hóa quốc gia.

TPHCM đường sắt giảm giá vé Ga Đà Lạt Công ty CP Vận tải đường sắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo