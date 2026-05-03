Thời sự

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách thong thả rời Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong ngày 2-5, lượng lớn du khách bắt đầu rời Đà Lạt sau 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 trong tình trạng giao thông thông thoáng

CLIP: Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Lễ 30-4 và 1-5

Ngày 3-5, phần lớn du khách bắt đầu rời Đà Lạt sau 4 ngày tham quan, nghỉ dưỡng dịp Lễ 30-4 và 1-5. Do sân bay Liên Khương đang tạm dừng hoạt động để nâng cấp nên tại Đà Lạt ghi nhận số lượng lớn ô tô cá nhân đi du lịch. Trong đó ghi nhận chủ yếu xe từ TP HCM, Đồng Nai và Khánh Hòa...

Tuy du khách kết thúc kì nghỉ lễ để trở về nhưng các tuyến đường cửa ngõ của Đà Lạt như Hùng Vương, 4 Tháng 4 hướng về đèo Prenn vẫn di chuyển thoải mái, không xảy ra tình trạng kẹt xe

Trong trung tâm Đà Lạt, đặc biệt là đường Trần Quốc Toản hướng ra đường Bà Huyện Thanh Quan để hướng ra đèo Prenn tuy có một số thời điểm ghi nhận xe đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc

Vòng xoay trước chợ Đà Lạt là địa điểm luôn đông đúc xe cộ những ngày nghỉ lễ khi lượng khách và xe cá nhân đổ về đông nhưng không xảy ra kẹt xe hay chờ đợi quá lâu vì lực lượng chức năng luôn có mặt điều tiết giao thông

Các tuyến đường ven Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cũng lưu thông ổn định, đặc biệt là đoạn dẫn ra đèo Prenn để về các tỉnh.

Những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là từ ngày 30-4 đến 2-5, du khách đổ về Đà Lạt rất đông, nhiều điểm du lịch ở trung tâm như Thung Lũng Tình Yêu, Vườn hoa Thành phố, cà phê Đồi Cù, chợ Đà Lạt hay ngoại ô như cáp treo Đà Lạt, thác Datanla luôn tấp nập du khách từ sáng đến chiều.

Du khách xếp hàng trải nghiệm cáp treo Đà Lạt. Tuyến cáp này đưa du khách tham quan từ đồi Robin, đi qua rừng thông đến Thiền viện Trúc Lâm ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 620.000 lượt khách tăng khoảng 21% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỉ đồng.

Rất đông du khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế xếp hàng chờ trải nghiệm dịch vụ xe trượt trong Khu du lịch thác Datanla.

Du đông đúc khách từ sáng đến chiều trong các ngày lễ nhưng tại Đà Lạt không xảy ra tình trạng "vỡ trận", không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận. Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30-4 đến 2-5.

Nhóm du khách chụp ảnh lưu niệm tại thác Datanla. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70 - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 96% (cao điểm có ngày đạt 100%).

Trong ngày 3-5, du phần lớn du khách đã rời Đà Lạt nhưng các địa điểm trung tâm như cà phê Đồi Cù, cà phê Xuân Hương, nhà hàng Thủy Tạ, chợ Đà Lạt hay các điểm du lịch vẫn tiếp tục đón nhiều khách đến.

Du khách quốc tế thoải mái đi dạo trên đường Nguyễn Chí Thanh - gần khu Hòa Bình. Giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; địa phương không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận.

Trong dịp lễ, các lực lượng chức năng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa rủi ro; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh nên du khách đến với Đà Lạt đã có những ngày nghỉ ngơi, tham quan an toàn và tiện lợi.

Trước đó, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27-4), Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó có khoảng 14.000 lượt khách quốc tế với doanh thu du lịch ước đạt gần 770 tỉ đồng.

CLIP: Vượt 633 bậc thang lên dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân và du khách ở Đà Lạt cố gắng đi hết 633 bậc thang để đến Đền thờ Âu Lạc dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

(NLĐO) - Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt chậm tiến độ 12 năm so với giấy chứng nhận đầu tư.

Đại uý Cảnh sát PCCC bị thương khi dập tắt đám cháy ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc tiếp cận sâu để khống chế vụ hoả hoạn trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt), Đại uý Nguyễn Trí Long bị ngã và chấn thương.

