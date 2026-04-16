Thời sự

Hiện trạng, tiến độ bồi thường dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tổng số hộ bị ảnh hưởng nhà, đất tại dự án là 897 trường hợp, trong đó phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Chiều 16-4, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành và nhà đầu tư về tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, báo cáo tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết tổng số hộ bị ảnh hưởng nhà, đất tại dự án là 897 trường hợp. Phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khảo sát hiện trạng, tiến độ bồi thường dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Ông Thanh cũng báo cáo tiến độ bồi thường theo các bước, trong đó phường đang triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến thực hiện đến ngày 30-5.

Ngoài ra, phường đã lắp đặt 5 bảng khổ lớn (tại khu vực dự án) và đăng thông tin trên báo chí đến ngày 30-5 để thông tin đến các trường hợp có nhà, đất bị ảnh hưởng dự án về việc cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện dự án.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TPHCM và các sở liên quan lắng nghe các kiến nghị của phường Bình Trưng.

Lãnh đạo phường Bình Trưng cho biết thêm phường chưa ban hành đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cũng chưa có đầy đủ căn cứ để tư vấn, giải thích cụ thể về quyền lợi cho người dân.

Theo ông Thanh, hiện nay, một số cơ chế, chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thành phố giao các sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh và dự kiến hoàn thành trong tháng 4.

UBND phường Bình Trưng cũng kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã để phường có cơ sở xây dựng phương án bồi thường.

Đối với chính sách bồi thường, phường kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt trội, để trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua trước tháng 5-2026.

Tại cuộc họp, các bên liên quan cũng thông tin sơ bộ về tình hình, nhu cầu nền, căn hộ phục vụ tái định cư cho dự án.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho hay đối với các kiến nghị của phường, thành phố sẽ rà soát và chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư.

Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng sở, ngành, đi kiểm tra, khảo sát hiện trạng và tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo sở, ngành, phường Bình Trưng khảo sát khu vực dự án.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao đổi với người dân. Người dân mong mỏi dự án sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án khu thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 6.

Công tác tái định cư là công việc quan trọng, mang tính then chốt cho tiến độ dự án thể thao tầm cỡ của thành phố và cả nước.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Vành đai 2 (đoạn 1, 2 và 3).


Tin liên quan

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

(NLĐO)- Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc gần 187ha, tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng dự kiến khởi công 15-1.

Chủ tịch UBND TPHCM nói về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, khu thể thao Rạch Chiếc

(NLĐO) - Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin về dự án chống ngập và nhiều dự án trọng điểm khác.

TPHCM: Hơn 145.000 tỉ đồng đầu tư Khu liên hợp Rạch Chiếc

(NLĐO) - Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc dự kiến đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, ASIAD và Olympic khu vực

