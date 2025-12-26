TPHCM: Hơn 145.000 tỉ đồng đầu tư Khu liên hợp Rạch Chiếc

Ngày 26-12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu liên hợp thể dục thể thao này có khả năng tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm những sự kiện tầm cỡ như SEA Games, ASIAD, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác.

Đại biểu cho ý kiến về Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch trên diện tích khoảng 186,78 ha, tại phường Bình Trưng, TPHCM. Phía Đông dự án giáp khu đô thị Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Trong các hạng mục chính của dự án có Khu văn hóa - thể thao với sân vận động quy mô 65.000-75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, khu thể thao bóng đá và quần vợt.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 145.629 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu. Theo phương án tài chính, nhà đầu tư huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại 85% là vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 8 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài 1 năm, giai đoạn xây dựng khoảng 7 năm.

Hoàn thiện khung pháp lý cho Khu thương mại tự do TP HCM HĐND TPHCM cũng đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định về trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do TPHCM. Mở rộng Khu thương mại tự do được hiểu là việc tăng quy mô diện tích của khu đã được thành lập trên 10% tổng diện tích. Khu vực mở rộng không bắt buộc phải liền kề khu hiện hữu, miễn là đáp ứng yêu cầu kết nối và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao tiềm năng phát triển và tính lan tỏa. Nghị quyết cũng quy định rõ 7 nhóm điều kiện bắt buộc để thành lập Khu thương mại tự do, gồm: Phù hợp với mục tiêu phát triển theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM - được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 260/2025/QH15; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM; phù hợp với một trong các quy hoạch liên quan; có khả năng huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có hiệu quả kinh tế – xã hội; đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đối với việc mở rộng Khu thương mại tự do, ngoài các điều kiện tương tự như khi thành lập mới, nghị quyết quy định thêm điều kiện bắt buộc là khu đã được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho các khu chức năng, đồng thời ít nhất 70% diện tích đất của các khu chức năng đã được giao hoặc cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư.



