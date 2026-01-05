HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hiện trường cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng, cột khói cao hàng chục mét

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một cửa hàng chuyên doanh vật liệu xây dựng tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng đã bị cháy dữ dội.

Chiều 5-1, trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ cháy lớn tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 1.

Chứng kiến vụ cháy, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin "Hòa Xuân có biến" khiến nhiều người hoang mang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng vật liệu xây dựng nói trên.

Trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC&CNCH Công an Đà Nẵng có mặt tại hiện trường

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 3.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong cửa hàng chuyên doanh vật liệu xây dựng

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 4.

Sau 30 phút, vụ cháy cơ bản được khống chế

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động hơn 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng do lửa và khói.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại.

Tin liên quan

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 bé gái tử vong

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 bé gái tử vong

(NLĐO) – Hai bé gái tử vong trong vụ cháy nhà khi cha mẹ đến chợ đầu mối Bình Điền ở TPHCM để lấy hàng về bán

Ba đơn vị phối hợp dập đám cháy uy hiếp nhiều nhà dân ở TPHCM

(NLĐO) - Xưởng sản xuất mút xốp tại phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) xảy ra cháy lớn, uy hiếp nhiều nhà dân trong khu vực

Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc, một hành khách tử vong

(NLĐO) - Đang lưu thông, xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc, một hành khách tử vong.

cháy dữ dội vật liệu xây dựng hiện trường vụ cháy Thành phố Đà Nẵng
