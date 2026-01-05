Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 bé gái tử vong

Ngày 5-1, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4-1, người dân phát hiện có khói đen trong ngôi nhà ở khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp nên tri hô và báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 bé gái tử vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây khẩn trương phối hợp người dân tiến hành phá cửa, dập lửa thì phát hiện 2 bé gái 8 và 9 tuổi nằm bất động trong phòng ngủ và phía cửa thoát hiểm phía sau nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Tuy nhiên, 2 bé gái đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 bé gái tử vong do ngạt khói. Hai nạn nhân là con của đôi vợ chồng làm nghề mua bán các mặt hàng nông sản ở địa phương. Hàng ngày, đôi vợ chồng này đến chợ đầu mối Bình Điền ở TPHCM để lấy các mặt hàng nông sản đem về chợ Cai Lậy bán; còn 2 bé gái thì ở lại nhà.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng đánh giá vụ cháy có khả năng do chập điện ở vị trí máy quạt treo tường trong phòng ngủ.