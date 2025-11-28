TPHCM: Ô tô đang đậu trong garage thì bốc cháy ở đường Nguyễn Duy Trinh

Ngày 28-11, Công an phường Long Trường, TPHCM đang điều tra nguyên nhân ô tô 5 chỗ bốc cháy trong garage.
Hơn 10 giờ 30 phút, ô tô 5 chỗ đậu trong garage nằm ở đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường thì bất ngờ cháy. Phát hiện vụ việc, nhân viên garage dùng sức đẩy ra ngoài, dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Trong vài phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Do các phương tiện giảm tốc khi qua hiện trường, đoạn đường bị ùn tắc tạm thời.
Lực lượng chữa cháy sau đó đến hiện trường dập lửa, song sự cố khiến ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung.
