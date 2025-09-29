HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình làm 6 người chết, 7 người bị thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại tỉnh Ninh Bình rạng sáng nay 29-9 đã xảy ra một trận lốc xoáy kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề về người.

Sáng 29-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

VIDEO: Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình làm 6 người chết, 7 người bị thương- Ảnh 1.

Lốc xoáy làm sập nhà, vò nát cây cối ở Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo báo cáo nhanh, vào khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng nay 29-9, đã xảy ra lốc xoáy kinh hoàng trên địa bàn một số xã của tỉnh Nam Định (cũ) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lốc xoáy đã khiến 6 người chết (tại xã Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người); 7 người bị thương (Hải Thịnh 4 người, Quỹ Nhất 3 người). Có 10 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập; 10 nhà hư hỏng, tốc mái; 1 điểm trường học bị tốc mái (xã Kim Đông); 30 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt.

Ông Hoàng Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quỹ Nhất, xác nhận trận giông lốc mạnh đã làm nhiều nhà trên địa bàn bị tốc mái, có 4 người trong gia đình gặp nạn, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Hình ảnh lốc xoáy quét tại tỉnh Ninh Bình

Hiện, địa phương đang huy động tất cả các lực lượng chia thành nhiều nhóm tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu, sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu cho nhân dân.

Để ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão, trước khi bão đổ bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó. Đặc biệt, chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

    Thông báo