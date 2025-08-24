Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-8: Người dân đề phòng sét, lốc xoáy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (24-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Riêng TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, lượng mưa 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 23-8 đến 7 giờ ngày 24-8) tại Phước Hòa 18.6 mm, Xuyên Mộc 16.4 mm...
Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày 26-8, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm,có nơi trên 90 mm; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm.
Theo khuyến cáo, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 1.5-3.5 m.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng 1-2 m.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
