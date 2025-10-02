TP HCM: Tông cột điện, một phụ nữ tử vong

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 2-10, Công an xã Củ Chi (TP HCM) đang điều tra vụ người phụ nữ tông cột điện tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Lúc 12 giờ 51 phút cùng ngày, bà Lưu Thị H. (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển xe máy biển số TP HCM chạy trên đường Tỉnh lộ 2, hướng từ Tỉnh lộ 8 về đường Phan Văn Khải.

Khi đến trước số nhà 193 Tỉnh lộ 2, thuộc ấp Đình C, xã Củ Chi thì bất ngờ loạng choạng, sau đó tông vào cột điện bên phải làn đường xe chạy.

Vụ việc khiến bà H. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Công an xã Củ Chi phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, 2 tuần nay, mẹ bà H. nằm viện, người phụ nữ túc trực chăm sóc mẹ. Sáng nay, bà H. vừa trở về nhà. Chiều nay, khi đang trên đường quay lại bệnh viện thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.