Ngày 22-8, Công an phường Bình Hưng Hoà, TP HCM đang điều tra vụ cháy dữ dội xưởng sản xuất bóng đèn.

Đám cháy bùng phát dữ dội.

Hơn 0 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ phát ra từ xưởng bóng đèn ở đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Khói lửa sau đó bùng lên, bốc cháy dữ dội. Cột khói có thể nhìn thấy từ xa. Hoảng sợ, người dân xung quanh ôm tài sản chạy ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động 15 xe cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.