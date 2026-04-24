Thời sự

Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết thương tâm ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – 2 xe máy chạy ngược chiều nhau xảy ra va chạm khiến 2 người đi trên xe tử vong, cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sáng 24-4, lãnh đạo UBND xã Tam Anh (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 45 phút tối 23-4, tại tuyến đường ĐH2 thuộc thôn Đông Thạnh (xã Tam Anh), ông Đặng Ngọc Th. (40 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Anh) điều khiển xe máy mang BKS 92AA-431.20 xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92N1-629.22 do ông Lê Anh H. (22 tuổi, ở xã Tam Anh) điều khiển chạy ngược chiều nhau.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

2 học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong dưới sông Tranh

(NLĐO) - Trong lúc tắm sông, 2 học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng đuối nước tử vong.

Săn tìm sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố đột phá lớn

(NLĐO) - Khoan 3 lỗ vào đá sa thạch, robot Curiosity của NASA đã xác định được 20 hợp chất có thể liên quan đến sự sống.

Hai xe máy tông nhau, 2 thiếu niên tử vong, 2 em khác bị thương

(NLĐO) - Hai xe máy chở theo 4 thiếu niên đã tông nhau trên Quốc lộ 19B khiến 2 em tử vong, 2 em khác bị thương nặng.

tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn nạn nhân tử vong tử vong tại chỗ 2 người tử vong Công an TP Đà Nẵng
