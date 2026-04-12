Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc theo thẩm quyền, trong đó có hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Ủy ban tổ chức Hội nghị lần lần thứ 7 (khóa X) để xem xét, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11.

Đồng thời, Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Quang Vinh

Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông, bà:

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 13-5 Sáng cùng ngày 12-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 (khóa X) để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc quan trọng về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Hoàng Công Thủy cho biết dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 13-5-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.



