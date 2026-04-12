Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 12-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc theo thẩm quyền, trong đó có hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiệp thương cử 3 phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Ủy ban tổ chức Hội nghị lần lần thứ 7 (khóa X) để xem xét, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11.

Đồng thời, Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiệp thương cử 3 phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Quang Vinh

Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông, bà:

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 13-5

Sáng cùng ngày 12-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 (khóa X) để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc quan trọng về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Hoàng Công Thủy cho biết dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 13-5-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.


Tin liên quan

Giới thiệu bà Hà Thị Nga giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Giới thiệu bà Hà Thị Nga giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Bà Hà Thị Nga được giới thiệu để trình hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(NLĐO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 7-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lê thị thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo