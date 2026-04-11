Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ngày 11-4, đoàn đại biểu TPHCM tham gia cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khảo sát và thăm, làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Trong khuôn khổ của chuyến công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo, tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và thực hiện lễ ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Đoàn công tác TPHCM đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 công trình "Vườn rau công nghệ cao"

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Xuân Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin về tình hình biển, đảo; công tác thực thi pháp luật trên biển; đồng thời quán triệt các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện hai nội dung trọng tâm gồm chương trình "Đồng hành với ngư dân" và chương trình "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" giai đoạn 2026-2030.

Đại tá Lê Văn Tú thông tin về tình hình biển, đảo

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện hơn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà đến đoàn công tác

Dịp này, đoàn công tác TPHCM đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 công trình "Vườn rau công nghệ cao" trị giá 1,5 tỉ đồng.

Côn Đảo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo