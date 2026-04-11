Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Trong khuôn khổ của chuyến công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo, tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và thực hiện lễ ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Đoàn công tác TPHCM đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 công trình "Vườn rau công nghệ cao"

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Xuân Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin về tình hình biển, đảo; công tác thực thi pháp luật trên biển; đồng thời quán triệt các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện hai nội dung trọng tâm gồm chương trình "Đồng hành với ngư dân" và chương trình "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" giai đoạn 2026-2030.

Đại tá Lê Văn Tú thông tin về tình hình biển, đảo

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện hơn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà đến đoàn công tác