Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ngày 8-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Cụ thể hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

"Những kết quả đó đến từ việc thành phố đã cụ thể hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực trong mọi hoạt động" - ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận. Trong đó, sự phối hợp thống nhất hành động giữa UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM góp phần bảo đảm an ninh, an sinh và an dân, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững, đáng sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Ảnh: HOÀNG QUÂN

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, TPHCM luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội… trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực để phát triển thành phố.

Do đó, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy giá trị, uy tín cá nhân để đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của hệ thống Mặt trận. Đồng thời, mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục làm việc, cống hiến theo phương châm: "Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ".

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.



Trong bối cảnh đó, MTTQ thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, kiều bào trong và ngoài nước... vào sự phát triển bền vững của thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 tại hội nghị; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; triển khai Nghị quyết 260/2025/QH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thành lập các Hội đồng tư vấn

Một nội dung trọng tâm được thống nhất tại hội nghị là công bố Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2025-2030. Việc này nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách của MTTQ Việt Nam TPHCM đối với các cấp có thẩm quyền; bảo đảm chính sách khi ban hành được thực thi hiệu quả, người dân được thụ hưởng thực chất.

Công bố Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn và ra mắt Ban Chủ nhiệm. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Các Hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo; Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế - Đối ngoại nhân dân và kiều bào; Hội đồng tư vấn Giáo dục - Đào tạo; Hội đồng tư vấn Khoa học công nghệ - Chuyển đổi số và môi trường; Hội đồng tư vấn An sinh xã hội; Hội đồng tư vấn Kinh tế tư nhân; Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn Chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tặng cờ thi đua đến các tập thể xuất sắc năm 2025. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ông Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng Hội đồng tư vấn sẽ là nguồn lực, động lực kết nối giữa Mặt trận với nhân dân; là trụ cột để tổ chức các diễn đàn nhân dân, đối thoại chuyên đề theo hướng không hình thức, sát thực tiễn, sát nguyện vọng của nhân dân; từ đó chuyển tải đến các cấp lãnh đạo thông qua vai trò đại diện của MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại hội nghị, MTTQ 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố đã đăng ký trồng 1.798.000 cây xanh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và 348.000 cây xanh trong năm 2026; Ảnh: HOÀNG QUÂN

10 kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM năm 2025

1. Bộ máy được tinh gọn mạnh, khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao tính chuyên nghiệp, thống nhất trong công tác. 2. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lần thứ I. 3. Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 4. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được đổi mới, tạo dấu ấn rõ nét. 5. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào tại địa bàn dân cư thông qua chuỗi hoạt động "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" và Phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"... 6. Lan tỏa tinh thần "Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương", "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc". 7. Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận gắn với thực hiện chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số". 8. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025. 9. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, triển khai hiệu quả Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM". 10. Khẳng định vai trò của các tổ chức thành viên trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc tích cực tham gia, đồng hành tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của thành phố.



