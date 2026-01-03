Hiếu PC cảnh báo 3 kịch bản lừa đảo dịp cận Tết 2026

Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua sắm, giao dịch và đi lại của người dân tăng cao đột biến, tạo nên "thời điểm vàng" để các đối tượng lừa đảo tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi.

3 kịch bản lừa đảo

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Chuyên gia An ninh mạng kiêm Giám đốc Dự án Chống lừa đảo, nhận định khi các giao dịch trực tuyến trở nên sôi động thì các bẫy lừa đảo cũng được giăng ra dày đặc hơn. Điều đáng lo ngại là dù đã có nhiều cảnh báo nhưng do tâm lý "mau quên" cộng với kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi, người dân chỉ cần một phút lơ là hoặc chủ quan trước lợi ích trước mắt là rất dễ sập bẫy, dẫn đến việc mất tài sản và cực kỳ khó thu hồi.

Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước ba nhóm kịch bản lừa đảo phổ biến nhất đang bùng phát trong dịp này.

Bẫy vé máy bay và du lịch giá rẻ ảo

Lợi dụng nhu cầu về quê và du lịch tăng cao, kẻ gian đã lập ra hàng loạt website giả mạo các hãng hàng không hoặc đại lý uy tín với giao diện sao chép y hệt bản gốc. Chúng tung ra các gói combo giá rẻ bất ngờ nhằm dụ người dân chuyển khoản đặt cọc, sau đó lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC khuyến cáo người dân cẩn thận đừng để bị lừa đảo mùa Tết

Nhận quà và trúng thưởng dịp cuối năm

Kẻ lừa đảo thường giả danh các nhãn hàng lớn, thông báo nạn nhân trúng thưởng hoặc có quà tặng tất niên, từ đó yêu cầu người dân ứng trước tiền phí vận chuyển, đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc cung cấp thông tin tài khoản để xác minh. Hậu quả là nạn nhân không những mất tiền mà còn bị lộ lọt dữ liệu cá nhân quan trọng.

Bẫy tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

Đây là thời điểm sinh viên và người lao động có nhu cầu kiếm thêm thu nhập mang về quê ăn Tết, nên dễ dàng bị thu hút bởi các lời mời chào làm việc tại nhà hoặc làm ca đêm ngắn hạn với mức lương hấp dẫn vô lý. Thực chất, đây chỉ là cái bẫy để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền giữ chỗ hoặc tham gia các nhiệm vụ ảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cẩm nang người dân cần lưu ý để tránh bị lừa đảo dịp cuối năm

Giữ cái đầu lạnh để tránh lừa đảo

Để tự bảo vệ mình trước ma trận lừa đảo này, Hiếu PC khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn cơ bản. Quan trọng nhất là giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không tin vào những ưu đãi quá rẻ hoặc phi lý.

Người dân cần kiên quyết không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng. Đồng thời, việc chuyển khoản cho cá nhân khi mua sắm qua mạng chỉ nên thực hiện khi đã xác thực kỹ càng uy tín của người bán và chỉ tin tưởng thông tin được đăng tải trên các kênh báo chí chính thống hoặc trang web chính thức.

Trong trường hợp không may nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân, chuyên gia khuyên người dân cần giữ bình tĩnh để xử lý tình huống nhanh chóng. Việc đầu tiên là liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu đóng băng tài khoản, sau đó thu thập toàn bộ bằng chứng như ghi âm cuộc gọi, hình ảnh tin nhắn, biên lai chuyển tiền để trình báo cơ quan chức năng.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp đến công an địa phương, hoặc các đường dây nóng chuyên trách như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Người dân tuyệt đối không tin vào các dịch vụ "lấy lại tiền lừa đảo" trên mạng xã hội, vì đây thực chất là một cái bẫy thứ hai nhắm vào sự hoảng loạn của người bị hại. Ngoài ra, việc chia sẻ câu chuyện của bản thân cũng là cách tốt để cảnh báo cộng đồng, giúp ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.



