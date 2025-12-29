Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"

Tuấn Minh

(NLĐO) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo cực lớn, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma", lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Ngày 29-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng, trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" - Ảnh 1.

35 đối tượng trong đường dây lừa đảo khắp cả nước bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước. 

Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi "công ty" thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: Bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" - Ảnh 2.

Các chủ tịch, giám đốc công ty "ma" gồm Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt. Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop.

Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Khi đã có đủ chứng cứ, ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999; là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001; cùng ngụ TPHCM); Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004; ngụ tỉnh Cà Mau); Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999; ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996; ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" - Ảnh 3.

Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" (trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc) hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm

(NLĐO) - Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Người phụ nữ trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa bắt giữ người phụ nữ trẻ đẹp, điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa gần 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu

(NLĐO) - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an nhiều địa phương bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

giám đốc công ty đường dây lừa đảo Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây công ty "ma" lừa đảo trên mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo