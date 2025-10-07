Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp

Chiều 7-10, ông Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Tân Thông Hội, TP HCM), đã có những thông tin phản hồi ngay sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về những tin nhắn của giáo viên trong trường với nội dung vận động phụ huynh học sinh đóng góp.

Theo ông Dương Trần Bình, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh lớp 1/5 và lớp 5/6 được gửi đến Báo Người Lao Động, nhà trường đã khẩn trương rà soát, xác minh và xử lý.

Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp làm việc với hai giáo viên có liên quan, yêu cầu viết bản tường trình để làm rõ sự việc.

Qua tường trình, hai giáo viên đã nhận thấy sai sót trong việc để một số phụ huynh, gồm 6 phụ huynh lớp 1/5 chuyển khoản và thanh toán chi phí các hạng mục phục vụ lớp. Trong khi đó, ở lớp 5/6, cô giáo nhận chuyển khoản từ 1 phụ huynh để thanh toán.

Qua sự việc, theo ông Dương Trần Bình, ông nhận trách nhiệm trong việc chưa kịp thời phát hiện tình trạng trên tại các lớp; đồng thời khẳng định trước đó chưa nhận được bất kỳ phản ánh chính thức nào từ phụ huynh liên quan đến vấn đề này.

"Các thiết bị, đồ dùng và trang trí phục vụ cho học sinh tại lớp không nằm trong kế hoạch vận động chung của nhà trường, mà được thực hiện theo đề xuất riêng của lớp. Các hạng mục này đã được lập đầy đủ hồ sơ theo quy định (gồm giấy đề xuất, biên bản bàn giao quyền sử dụng tài sản) và được sử dụng đúng mục đích, phục vụ học sinh trong năm học"- ông Bình cho biết.

Những tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 5/6

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, trước đó nhà trường đã ban hành thông báo chấn chỉnh hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh; đồng thời công khai số điện thoại và địa chỉ email của Ban Giám hiệu để phụ huynh thuận tiện phản hồi, góp ý kịp thời.

"Nhà trường mong nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác từ phụ huynh để công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh" - ông Bình nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Chi Lăng cho biết ở nhiều lớp học, không chỉ ban đại diện phụ huynh vận động đóng góp vô lý mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng thực hiện thu chi không theo quy định.

Theo nhiều phụ huynh lớp 5/6, ban đầu lớp chỉ dự kiến đóng góp cho khoản sơn tường, sau đó tiếp tục thêm các hạng mục như ốp sàn, ốp tường để đồng bộ với các lớp khác... Còn ở lớp 1/5, giáo viên chủ nhiệm công khai tài khoản để nhận đóng góp của phụ huynh, dù thực hiện các công trình trang trí của lớp, cũng là chưa đúng quy định.

Chưa kể, một số phụ huynh còn nhận được tin nhắn của giáo viên: "Mình trang trí lớp cho bé là bé sẽ học cả 5 năm. Phụ huynh tham gia đóng góp thì bé sẽ được học ở lớp như vậy cả 5 năm. Nếu bé lên lớp, có đổi lớp thì sẽ được xếp vào lớp có cơ sở vật chất như vậy luôn. Phụ huynh không tham gia thì bé sẽ được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản của trường học công lập".