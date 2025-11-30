Hiệu trưởng lên tiếng việc sinh viên bức xúc liên quan tiền hỗ trợ A80

Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến việc sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội lên tiếng về việc thiếu minh bạch trong chế độ hỗ trợ dành cho hơn 1.000 tình nguyện viên của nhà trường khi tham gia A80. Các sinh viên bức xúc khi việc thu chi không rõ ràng, có sự chênh lệch về mức tiền hỗ trợ dành cho tình nguyện viên trường Cao đẳng Du lịch so với các trường khác.

Sinh viên bức xúc vì nhận tiền hỗ trợ A80 thấp hơn các trường khác

Một sinh viên của Trường CĐ Du lịch Hà Nội cho hay khoản hỗ trợ mà trường cấp cho các sinh viên thấp, chỉ bằng khoảng một nửa so các trường khác. Cùng nhiệm vụ như nhau nhưng có trường hỗ trợ sinh viên 1,6 triệu đến 2,2 triệu đồng, trong khi sinh viên Trường CĐ Du lịch Hà Nội chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, thay vì được chuyển khoản và ghi rõ nội dung, các sinh viên chỉ nhận được một văn bản ký nhận không ghi rõ số tiền được nhận.

"Nhà trường có giải thích đấy là mức hỗ trợ cuối cùng sau khi đã trừ ra các khoản chi cho việc ăn uống, đi lại trong quá trình luyện tập, tuy nhiên các trường khác cũng không ngoại lệ, họ cũng phải chi những khoản tương tự nhưng sau đó vẫn trả cho sinh viên một mức hỗ trợ khác trường mình" - sinh viên này cho hay.

Theo sinh viên trên, điều mà em muốn làm rõ và yêu cầu nhà trường giải đáp một cách minh bạch bao gồm: Tại sao khoản tiền hỗ trợ giữa các trường đi A80 lại có sự chênh lệch cao như vậy; thứ hai, số tiền bị trừ đi là những khoản nào, cần có sao kê minh bạch và chi tiết; thứ ba, các sinh viên đi A80 có được hoàn trả đúng số tiền mà Nhà nước cấp cho hay không và tại sao nhà trường lại trả bằng tiền mặt mà không phải bằng cách chuyển khoản như các trường khác?.

Trước phản ứng của các sinh viên, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội, cho rằng "đây là sự hiểu lầm", do thầy cô thông tin chưa rõ ràng đến sinh viên.

Theo ông Phạm Văn Long, số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, còn hơn 500.000 sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện, tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến vào khoảng 15 đến 25-12.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội khẳng định chế độ và quyền lợi của sinh viên sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Ông Phạm Văn Long cho biết hơn 980 sinh viên của trường tham gia hỗ trợ sự kiện A80. Trước bức xúc của sinh viên, ông sẽ trực tiếp giải đáp về căn cứ, phương án chi trả tiền hỗ trợ trong buổi đối thoại vào 14 giờ ngày mai 1-12.