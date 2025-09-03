HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hơn 360 nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80).

Chiều 3-9, chuyến bay VN9213 hành trình Hà Nội - TP HCM của Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, đưa hơn 360 chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) trở về đơn vị.

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 1.

Một ngày sau lễ diễu binh các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 lên đường từ sân bay quốc tế Nội Bài trở về TP HCM

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 2.

Các chiến sĩ làm thủ tục để lên chuyến bay VN9213 cất cánh lúc 14 giờ ngày 3-9.

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 3.

Nhân viên của Vietnam Airlines hướng dẫn các chiến sĩ làm thủ tục

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 4.

Những người lính trẻ rạng rỡ sau hành trình 3 tháng nỗ lực tập luyện và cống hiến tại A80

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 5.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ: "Hoàn thành nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với tôi. Xin cảm ơn Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã đồng hành trong chặng đường trở về. Sau những tháng ngày huấn luyện vất vả tại Miếu Môn tôi mong chờ từng giây phút được sum vầy cùng gia đình".

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 6.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787, biểu tượng của đội bay thế hệ mới của Vietnam Airlines

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 7.

Hành trình đặc biệt này gắn liền với niềm tự hào và tinh thần cống hiến của những người quân nhân vừa trải qua giai đoạn rèn luyện đầy thử thách

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 8.

Bữa ăn trên không và giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay của các chiến sĩ.

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 9.

Chuyến bay VN9213 khép lại hành trình rèn luyện và cống hiến đầy tự hào trong nhiệm vụ A80, đưa hơn 360 quân nhân trở về trong niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80- Ảnh 10.

Giây phút đoàn tụ trong vòng tay gia đình không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã qua, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các chiến sĩ tiếp tục con đường cống hiến.

Tin liên quan

VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ diễu binh lưu luyến chia tay người dân sau đại lễ A80

VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ diễu binh lưu luyến chia tay người dân sau đại lễ A80

(NLĐO) - Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội chiều 3-9 để lại nhiều xúc động khi các cán bộ, chiến sĩ miền Nam chia tay người dân sau nhiệm vụ A80

Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

sân bay nội bài diễu binh, diễu hành Quốc Khánh 80 năm quốc khánh A80 chuyến bay hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo