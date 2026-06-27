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Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM đề nghị cá nhân đặt ra 3 câu hỏi trước khi xử lý dữ liệu

Huế Xuân

(NLĐO)- Việc Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cơ sở giáo dục ĐH chuẩn hóa toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu.

Trường ĐH Luật TPHCM vừa tổ chức chương trình tập huấn triển khai thực hiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm pháp lý của mỗi cơ quan, tổ chức và từng cá nhân. Chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể dẫn đến nguy cơ lộ, lọt dữ liệu và phát sinh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Trường ĐH Luật TPHCM đẩy mạnh triển khai Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 1.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, khẳng định đây là hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trường ĐH Luật TPHCM đẩy mạnh triển khai Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 2.

Nhà trường hiện quản lý khối lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của người học, học viên, viên chức và người lao động (như hồ sơ tuyển sinh, thông tin sức khỏe, bảng lương...).

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị mỗi cá nhân, trước khi xử lý bất kỳ dữ liệu nào, hãy tự đặt ra 3 câu hỏi cốt lõi: Dữ liệu này có thực sự cần thiết cho công việc? Mình có quyền tiếp cận và sử dụng dữ liệu này hay không? Nếu đây là dữ liệu của chính bản thân hoặc người thân của mình thì mình có mong muốn người khác xử lý theo cách như vậy hay không?

"Đây chính là nền tảng để từng bước xây dựng văn hóa tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân như một chuẩn mực trong mọi hoạt động của trường" - TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Thông qua chuyên đề "Nhận diện dữ liệu cá nhân và vòng đời xử lý dữ liệu tại Trường ĐH Luật TPHCM", TS Trần Thanh Thảo, Giảng viên Khoa Luật Hình sự, đã làm rõ khái niệm, phân biệt dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm theo Luật năm 2025; phân tích toàn bộ vòng đời xử lý dữ liệu từ thu thập, mã hóa, cung cấp đến xóa, hủy. Đồng thời, hướng dẫn các phòng ban nhận diện hoạt động xử lý dữ liệu đặc thù trong các mảng tuyển sinh, đào tạo, nhân sự, tài chính, thư viện, truyền thông... để xây dựng biện pháp bảo vệ đúng luật.

Trường ĐH Luật TPHCM đẩy mạnh triển khai Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 3.

TS Trần Thanh Thảo chia sẻ tại buổi tập huấn

Trong chuyên đề "Quyền của chủ thể dữ liệu và những vấn đề đặt ra đối với cơ sở giáo dục đại học", PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự, đã phân tích các quyền cơ bản như được biết, đồng ý/rút lại sự đồng ý, xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa dữ liệu....Đồng thời, đưa ra nhiều tình huống thực tiễn, mô hình triển khai của các tổ chức trong và ngoài nước, từ đó đề xuất nhà trường sớm hoàn thiện chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các biểu mẫu tuyển sinh, tuyển dụng, hợp đồng và xây dựng quy trình tiếp nhận giải quyết yêu cầu của chủ thể dữ liệu đúng thời hạn.

Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo nhà trường kỳ vọng mỗi nhân sự sẽ nâng cao năng lực thực thi, phân biệt rõ các loại dữ liệu và nhận diện được các rủi ro phổ biến như gửi nhầm thông tin, chia sẻ sai đối tượng hoặc lưu trữ không an toàn. 

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