HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TS Lê Trường Sơn tiếp tục dẫn dắt Trường ĐH Luật TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - TS Lê Trường Sơn (SN 1971), cựu sinh viên khóa 14 của Trường ĐH Luật TPHCM tiếp tục được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH luật hàng đầu phía Nam

Ngày 18-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM.

Theo đó, TS Lê Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cựu sinh viên trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM - Ảnh 1.

TS Lê Trường Sơn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TS Lê Trường Sơn (SN 1971) là cựu sinh viên Khóa 14 của Trường ĐH Luật TPHCM. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau.

Tháng 4-2024, TS Lê Trường Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM. Ngày 14-9-2023, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 22-10-2025, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành Quyết định số 2929/QĐ-BGDĐT công nhận TS Lê Trường Sơn là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cựu sinh viên trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM - Ảnh 2.

Trên cương vị mới, TS Lê Trường Sơn tiếp tục xây dựng Trường ĐH Luật TPHCM trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu của cả nước

Trong nhiều năm công tác, TS Lê Trường Sơn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tư duy quản trị và tinh thần trách nhiệm cao; có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, cũng như đổi mới quản trị đại học.

TS Lê Trường Sơn cùng tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng,...

Tin liên quan

Sinh viên xây dựng "CV số" ngay từ giảng đường

Sinh viên xây dựng "CV số" ngay từ giảng đường

(NLĐO) - Khi hoàn tất khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng, tích hợp trực tiếp vào hồ sơ LinkedIn cá nhân và những xu hướng nghề nghiệp

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

(NLĐO)- GS- TS Nguyễn Minh Hà tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM gây ấn tượng với các đề tài nghiên cứu khoa học giàu tính ứng dụng

(NLĐO)- 4 đề tài về ung thư, tư duy phản biện, tâm lý và tiếng Trung đoạt giải nhất tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học được đánh giá cao.

hiệu trưởng Luật tái bổ nhiệm Trường ĐH Luật TPHCM Bộ GD- ĐT sinh viên TS Lê Trường Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo