TS Lê Trường Sơn tiếp tục dẫn dắt Trường ĐH Luật TPHCM

Ngày 18-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM.

Theo đó, TS Lê Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

TS Lê Trường Sơn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TS Lê Trường Sơn (SN 1971) là cựu sinh viên Khóa 14 của Trường ĐH Luật TPHCM. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau.

Tháng 4-2024, TS Lê Trường Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM. Ngày 14-9-2023, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 22-10-2025, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành Quyết định số 2929/QĐ-BGDĐT công nhận TS Lê Trường Sơn là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên cương vị mới, TS Lê Trường Sơn tiếp tục xây dựng Trường ĐH Luật TPHCM trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu của cả nước



Trong nhiều năm công tác, TS Lê Trường Sơn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tư duy quản trị và tinh thần trách nhiệm cao; có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, cũng như đổi mới quản trị đại học.

TS Lê Trường Sơn cùng tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng,...