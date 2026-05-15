Trường ĐH Luật TPHCM cùng chuyên gia quốc tế luận bàn về "tài sản" dữ liệu cá nhân

Tại hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề: "Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý" do Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức ngày 15-5, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số và thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025.

Dữ liệu cá nhân là "tài sản" đặc biệt

Phát biểu khai mạc, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, dữ liệu cá nhân đã trở thành một loại tài sản đặc biệt gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Liên quan đến pháp luật hình sự, các chuyên gia đề xuất cần nghiên cứu bổ sung các tội danh liên quan đến hành vi cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân và vi phạm nghĩa vụ bảo mật dữ liệu.

Theo các chuyên gia, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu hiện nay không xuất phát từ các cuộc tấn công mạng trực tiếp mà đến từ việc các chủ thể quản lý dữ liệu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo mật và an toàn dữ liệu.

Ở góc độ xử phạt vi phạm hành chính, các ý kiến cho rằng cần hoàn thiện cơ chế xử lý đối với các hành vi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài trái pháp luật, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động xử lý dữ liệu. Một số chuyên gia cũng đề xuất bổ sung cơ chế công khai quyết định xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe và minh bạch trong thực thi pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân

Từ kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, Pháp, Canada, Úc và một số quốc gia khác, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế trách nhiệm giải trình, tăng cường nghĩa vụ minh bạch và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Bà Mette Ekeroth, Phó trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một trong những thách thức quan trọng của kỷ nguyên số. Dữ liệu không chỉ là nguồn tài nguyên của nền kinh tế số mà còn gắn trực tiếp với quyền riêng tư và niềm tin của người dân trong môi trường số.

Theo bà, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý hiệu quả nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân cần vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, vừa bảo đảm tính tương thích với các chuẩn mực quốc tế để thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, pháp luật cần thường xuyên được rà soát, cập nhật và đổi mới nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi, tạo môi trường an toàn, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế số.