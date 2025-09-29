HIEUTHUHAI chơi lớn, tặng SUNDAYs hẳn "ngôi nhà chung"

HIEUTHUHAI tuổi 26: ra mắt Fandom Platform - món quà bất ngờ Cho SUNDAYs!

HIEUTHUHAI chơi lớn

Mừng sinh nhật tuổi 26, HIEUTHUHAI đã chính thức ra mắt Fandom Platform. Đây là món quà đặc biệt anh dành tặng cho cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs, đồng thời khẳng định bước đi mới trong việc xây dựng fandom chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Fandom Platform lên sóng đúng dịp sinh nhật 26 tuổi đã đánh dấu HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xây dựng nền tảng chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Nền tảng này tiếp nối xu hướng công nghệ của các nghệ sĩ quốc tế từ Kpop và US-UK, vốn đã quen thuộc với việc vận hành Fandom Platform toàn cầu.

Thông qua Fandom Platform, HIEUTHUHAI dự định sẽ chia sẻ những nội dung chính thức về các hoạt động nghệ thuật và tập trung cập nhật các thông tin mới.

Nền tảng cũng sẽ đóng vai trò như một "ngôi nhà chung" nơi các fan có thể theo dõi thông báo, tiếp cận nội dung độc quyền, tham gia các hoạt động cộng đồng và cùng đồng hành với nghệ sĩ trong những dự án lớn.

Ngôi nhà chung của HIEUTHUHAI: Bùng nổ Fandom Platform!

HIEUTHUHAI cũng hé lộ về một "Big project is coming soon" (tạm dịch: Dự án lớn đang đến gần)

Cùng với việc ra mắt "ngôi nhà chung", HIEUTHUHAI cũng hé lộ về một "Big project is coming soon" (tạm dịch: Dự án lớn đang đến gần) đã nhanh chóng khiến cộng đồng fan háo hức và kỳ vọng. Giao diện của Fandom Platform tại gây ấn tượng bởi thiết kế trực quan, dễ dàng tiếp cận và sử dụng dành cho tất cả người hâm mộ.

Ở trang "The Artist", khán giả có thể nhìn lại hành trình và âm nhạc của HIEUTHUHAI, từ các sản phẩm đã phát hành cùng thành tích nhạc số ấn tượng cùng nhiều giải thưởng cho đến vai trò đại sứ thương hiệu hay hình ảnh thời trang nổi bật.

Trong trang "Content", người hâm mộ được cập nhật nhanh chóng các thông báo chính thức từ HIEUTHUHAI, đặc biệt là một số nội dung độc quyền chỉ có trên Fandom Platform. Đến trang "Spotlight", người hâm mộ sẽ đón đọc những thông tin thú vị xoay quanh HIEUTHUHAI. Cuối cùng, trang "Fan Universe" là nơi người hâm mộ nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng như các Fan Project, Fan Meeting...

HIEUTHUHAI chơi lớn, tặng SUNDAYs hẳn "ngôi nhà chung"

Fandom Platform sẽ trở thành một kênh kết nối chính thức và chuyên nghiệp, để HIEUTHUHAI có thể đến gần hơn với người hâm mộ trong và ngoài nước. Đây cũng là nền tảng để phát triển cộng đồng SUNDAYs theo định hướng quốc tế, đồng thời mang lại trải nghiệm gắn kết lâu dài giữa fan và nghệ sĩ.

Trong thời gian sắp tới, HIEUTHUHAI dự kiến sẽ công bố thêm nhiều dự án mới, bao gồm cả các hoạt động hướng ra thị trường quốc tế, hứa hẹn về một năm bùng nổ của nam nghệ sĩ cũng như cộng đồng SUNDAYs.

Năm 2025, HIEUTHUHAI đã có màn xuất hiện gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week khi tham dự show diễn Louis Vuitton Men's Spring-Summer 2026 ở Paris, Pháp. Anh là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được nhà mốt Louis Vuitton mời tham dự show diễn.

Tại đây, HIEUTHUHAI nhận được đãi ngộ đặc biệt: ngồi hàng ghế đầu (front-row), diện trang phục từ capsule "Rodeo Exclusive" (BST Louis Vuitton x Pharrell Williams & Nigo), nhận sự chú ý lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI chụp hình cùng J-Hope (BTS) và một số sao quốc tế cũng được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội, lọt top xu hướng tại Việt Nam ngay sau show diễn.

Trang Spotlight trong ngôi nhà chung của HIEUTHUHAI

Bên cạnh việc chinh phục thị trường quốc tế, ở thị trường trong nước, HIEUTHUHAI luôn giữ vững phong độ khi tham gia các chương trình lớn như "Anh trai say hi", concert thu hút hàng chục ngàn khán giả, cũng như sự kiện Meet & Greet với fan (SUNDAYs) tại TP HCM do các thương hiệu kết hợp tổ chức.

Đầu năm 2025, HIEUTHUHAI được vinh danh là "Gương mặt trẻ nổi bật" của năm 2024 bởi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, ghi nhận cho những nỗ lực tích cực trong hoạt động nghệ thuật và hình ảnh.