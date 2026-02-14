HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Để tri ân người lao động sau 1 năm làm việc, nhiều doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 1.

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tủ Bếp Owen Việt Nam (xã Bàu Bàng, TPHCM), hình ảnh hàng ngàn người lao động xách vali kèm món quà của công ty lan tỏa khắp mạng xã hội

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 2.

Theo đại diện Công đoàn công ty, dịp Tết cổ truyền năm nay, công ty đã đặt hơn 1.300 vali để tặng cho người lao động, cùng phần quà gồm 10 kg gạo, 1 bịch nước giặt và thùng nước ngọt, tổng phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng/người.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ngoài tặng quà, người lao động Công ty TNHH Nội Thất Tủ Bếp Owen Việt Nam còn được thưởng tháng lương 13 và lương tháng 14 (riêng lương tháng 14 sẽ được công ty dựa vào số ngày làm việc trong năm của công nhân để thưởng tương xứng)

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 4.

Tại tiệc tất niên của Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (có nhà máy tại phường Tân Hiệp và phường Bình Cơ, TPHCM), hơn 1.300 người lao động được bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị các phần quà trị giá gần 1,5 tỉ đồng, trong đó 10 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Tất cả giải thưởng đều quy thành tiền mặt để người lao động tiện sử dụng

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 5.

Tết năm nay, công ty thưởng Tết trung bình từ 6-14 triệu đồng/người, đồng thời thưởng tri ân cho hàng trăm lao động xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong năm qua.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 6.

Trước khi công nhân nghỉ Tết, đại diện Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đã tặng 1 phần quà và lì xì cho tất cả mọi người, kèm những lời chúc vui xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 7.

Tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN VSIP I, TPHCM), cũng tổ chức các buổi tất niên trang trọng, ấm cúng để tri ân người lao động sau 1 năm làm việc chăm chỉ.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 8.

Dịp Tết năm nay, công ty thưởng Tết tháng lương 13, Công đoàn cơ sở tặng 1 phần quà.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 9.

Tạo không khí xuân phấn khởi, vui nhộn, Công ty TNHH YC-TEC đã tổ chức chương trình văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng cho anh chị em công nhân

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 10.

Năm nay, tại Công ty YC-TEC, ngoài tiền thưởng Tết là 1 tháng lương đã được Ban giám đốc thông qua, thì CĐCS công ty cũng tổ chức tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, hội thi văn nghệ... để người lao động được đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, ấm cúng.

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 11.

Đây là hoạt động được doanh nghiệp duy trì hàng năm, người lao động phấn khởi đón nhận, qua đó tạo khí thế làm việc hăng say hơn

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 12.

Công đoàn công ty tặng báo xuân Người Lao Động cho anh chị em công nhân lao động

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 13.

Năm nay, dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song doanh nghiệp vẫn thưởng tháng lương 13 cho người lao động

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 14.

Công đoàn cơ sở tặng mỗi người 1 phần quà trị giá 500.000 đồng là nhu yếu phẩm như gạo, mì chính, bột ngọt, nước mắm...

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 15.

Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III tổ chức tiệc tất niên hoành tráng để tri ân người lao động sau 1 năm làm việc

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 16.

Năm nay công ty tiếp tục duy trì thưởng Tết tháng lương 13 và tặng quà cho người lao động

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp - Ảnh 17.

Người lao động phấn khởi sau một năm có công việc ổn định, họ kỳ vọng vào năm 2026 công ty tiếp tục phát triển để đời sống, thu nhập được cải thiện hơn

CLIP: Doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

