Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM chăm lo cho người lao động làm việc xuyên Tết

Sáng 13-2, Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM do ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, làm trưởng đoàn; ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ làm Phó đoàn đã đến thăm công nhân vệ sinh môi trường và công nhân - lao động đang làm việc tại công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại diện Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM nhận quà Tết do LĐLĐ TPHCM trao tặng

Tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM (phường Thông Tây Hội), lãnh đạo LĐLĐ TP đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết, tặng quà cho doanh nghiệp và chăm lo cho 30 công nhân khó khăn, làm việc xuyên Tết (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt).

Chia sẻ thông tin với đoàn, ông Phan Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, cho biết doanh nghiệp hiện có 1.766 lao động đang làm việc. Thu nhập bình quân của người lao động năm qua đạt 14,2 triệu đồng/người/tháng; khen thưởng bình quân 17,9 triệu đồng/tháng.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM chúc Tết công nhân

Dịp Tết Nguyên đán 2026, công tác chăm lo Tết cho người lao động luôn được công ty ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc sớm chi trả lương, thưởng Tết, Công ty đã chi gần 3,1 tỉ đồng để tặng quà Tết cho người lao động.

Riêng Công đoàn công ty cũng tặng 1.780 phần quà Tết cho người lao động với tổng kinh phí hơn 331 triệu đồng; tổ chức bữa cơm Công đoàn và trợ cấp cho 119 trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 167 triệu đồng.

Cũng theo ông Phan Hồng Thái, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm người lao động của công ty phải làm việc vất vả nhất trong năm. Từ ngày 23 Tết toàn bộ người lao động phải trực chiến 100% vì số lượng rác tăng. Đặc biệt, vào những ngày cận Tết như 29,30 Tết, khối lượng rác tăng đột biến, công nhân phải làm việc trên 100% sức lực của mình.

Ông Phan Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM, chia sẻ thông tin với Đoàn công tác

Công nhân của công ty chỉ được nghỉ duy nhất ngày mùng 1 Tết nhưng không trọn vẹn, vì sau thời điểm thành phố bắn pháo hoa, đón giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường phải bắt tay vào dọn dẹp ngay để trả lại hiện trạng sạch đẹp, khang trang cho đường phố vào sáng mùng 1 để người dân vui xuân, đón Tết. Khi nào xong hết nhiệm vụ trên địa bàn được phân công thì công nhân vệ sinh mới được nghỉ và đến mùng 2 Tết lại phải tiếp tục công việc.

Dù công việc rất vất vả nhưng xác định đây là nhiệm vụ mà thành phố giao, công ty và người lao động vẫn luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường của thành phố, nhất là trong dịp Tết.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao quà Tết cho công nhân vệ sinh

Công nhân Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM phấn khởi khi được LĐLĐ TPHCM chăm lo Tết

"Tết ai cũng có việc riêng, cũng có nỗi niềm mong muốn sum họp gia đình, nhưng vì đặc thù công việc của công nhân vệ sinh không cho phép. Do vậy, việc thăm hỏi, động viên kịp thời của LĐLĐ TP đối với người lao động của công ty hôm nay rất ý nghĩa, thiết thực. Tập thể người lao động và ban giám đốc cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm lòng" - ông Hồng Thái bày tỏ.

Ông Phạm Khắc Thái đã bày tỏ sự cảm thông, đồng cảm và thấu hiểu với những vất vả của người lao động trong việc nỗ lực hết mình để giữ gìn môi trường sạch đẹp cho thành phố.

Ông cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đối với người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời mong mỏi doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống người lao động ngày càng tốt hơn.

Công nhân Nguyễn Thị Kim Âu, đại diện công nhân vệ sinh được chăm lo cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của LĐLĐ TPHCM

Đại diện LĐLĐ TP cũng thông tin về Chương trình nghỉ dưỡng của Công đoàn TP dành cho đoàn viên - lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp…

Ông Võ Khắc Thái đề nghị Công đoàn cơ sở, Công đoàn phường Thông Tây Hội phối hợp cùng doanh nghiệp lập danh sách người lao động đáp ứng tiêu chí tham gia chương trình để đề xuất LĐLĐ TP chăm lo sau Tết.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm công nhân - lao động đang làm việc tại công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm (phường Bình Lợi). Tại đây, đoàn đã động viên, chúc Tết và trao tặng đơn vị thi công một phần quà trị giá 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác chăm lo người lao động làm việc xuyên Tết. Đồng thời, trao 30 phần quà (gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác LĐLĐ TPHCM trao quà cho đơn vị thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phan Nhật Linh - Trưởng Ban quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP HCM trong giai đoạn 2023–2028.

Dự án có điểm đầu từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, điểm cuối kết nối sông Vàm Thuật, với tổng chiều dài khoảng 9 km. Tuyến rạch đi qua địa bàn các quận Bình Thạnh và Gò Vấp (cũ), nay thuộc các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà cho người lao động đang làm việc tại công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm

Hiện trên công trường có hơn 100 kỹ sư và công nhân - lao động đang làm việc. Theo kế hoạch, vào ngày 27 Tết, một bộ phận công nhân, lao động có nguyện vọng về quê đón Tết, trong khi số còn lại tiếp tục bám trụ công trường để thi công, bảo đảm tiến độ chung.

Đặc biệt, hạng mục khó và phức tạp nhất hiện nay là thi công kích ngầm, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tập trung liên tục. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến có khoảng 20 công nhân - lao động cùng cán bộ kỹ sư làm việc xuyên Tết tại công trường.

“Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố và đoàn công tác đối với anh em kỹ sư và công nhân - lao động đang làm việc trên công trường. Sự thăm hỏi kịp thời là nguồn động viên tinh thần rất lớn để người lao động yên tâm bám công trình, nỗ lực vượt khó, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng kế hoạch” - ông Linh bày tỏ.