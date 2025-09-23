Hình ảnh áp giải Bình “kiểm” đến tòa sáng nay

Sáng 23-9, lực lượng công an đã áp giải Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình "kiểm") cùng 13 đồng phạm đến TAND khu vực 7 – TP HCM để tham dự phiên xét xử sơ thẩm.



Ngay từ sáng sớm, khu vực trước cổng tòa án được siết chặt an ninh, kiểm soát người ra vào. Bên ngoài, hàng chục người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khi đoàn xe đặc chủng chở các bị cáo lần lượt tiến vào khuôn viên tòa án.

Áp giải Bình "kiểm" đến toà (Clip: Hà Nguyễn)

Bình "kiểm" được áp giải tới toà

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2024 đến ngày 3-10-2024, Bình "kiểm", Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh; Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh lô, đề.

An ninh phiên toà được thắt chặt

Trong vụ án này, Phạm Đức Bình bị truy tố về hai tội danh: "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại điểm b, g, h khoản 2 Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với các trường hợp phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hoặc liên quan số lượng lớn vũ khí quân dụng. Với khung này, bị cáo có thể đối diện mức án từ 5 năm đến 12 năm tù.

Quang cảnh phiên xử

Cơ quan tố tụng xác định Bình "kiểm" là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo này đã cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ 1 khẩu súng Beretta cùng 13 viên đạn; đồng thời chuyển 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.