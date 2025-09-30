HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hình ảnh bên trong khu giải trí tiền tỉ dành cho người lao động của một doanh nghiệp ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công trình giải trí là tâm huyết của Ban Giám đốc Công ty TNHH Yazaki EDS để người lao động cảm thấy thoải mái khi làm việc tại đây

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (nhà máy chính đặt tại phường Dĩ An, TP HCM) có khoảng 8.000 lao động, sau khi nhận ý kiến góp ý của anh chị em công nhân là cần có một nơi thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái sau giờ giải lao, công ty đã bỏ ra số tiền 2 tỉ đồng để hoàn thiện công trình này.

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 1.

Khu giải trí được lắp đặt ở khuôn viên khu vực đi lại, sát với vị trí làm việc để thuận tiện cho người lao động di chuyển ra nghỉ ngơi lúc giải lao hoặc chuyển ca

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 2.

Tại đây người lao động có thể mang đồ ăn, thức uống để sử dụng

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 3.

Hoặc ngồi lướt điện thoại, xem phim, tán gẫu

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 4.

Toàn bộ bàn ghế, sàn lót được làm bằng chất liệu gỗ, ghế còn được trang bị thêm nệm

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 5.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết công trình này là tâm huyết của ban giám đốc để người lao động cảm thấy thoải mái khi làm việc tại công ty

Clip chia sẻ của bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn công ty về khu giải trí dành cho người lao động

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết hôm qua (29-9), Công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức chương trình hiến máu cứu người ngay tại công ty, chương trình thu hút đông đoàn viên hăng hái đăng ký tham gia.

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 6.

Một doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM chi 2 tỉ đồng để làm nơi giải trí cho người lao động - Ảnh 7.

Cán bộ Công đoàn và người lao động công ty tham gia hiến máu

Đợt này, tất cả các cán bộ CĐCS công ty đều tham gia cùng đoàn viên, người lao động. Trong buổi chiều 29-9, đã có gần 300 đơn vị máu được hiến tại nhà máy Dĩ An và phân xưởng Mỹ Phước.

Trước đó, tháng 8-2025, CĐCS Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã vận động hàng chục đoàn viên tham gia hiến máu tại ngày hội do LĐLĐ TP HCM tổ chức.

    Thông báo