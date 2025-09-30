Hình ảnh bên trong khu giải trí tiền tỉ dành cho người lao động của một doanh nghiệp ở TP HCM

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (nhà máy chính đặt tại phường Dĩ An, TP HCM) có khoảng 8.000 lao động, sau khi nhận ý kiến góp ý của anh chị em công nhân là cần có một nơi thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái sau giờ giải lao, công ty đã bỏ ra số tiền 2 tỉ đồng để hoàn thiện công trình này.
Clip chia sẻ của bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn công ty về khu giải trí dành cho người lao động
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết hôm qua (29-9), Công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức chương trình hiến máu cứu người ngay tại công ty, chương trình thu hút đông đoàn viên hăng hái đăng ký tham gia.
Đợt này, tất cả các cán bộ CĐCS công ty đều tham gia cùng đoàn viên, người lao động. Trong buổi chiều 29-9, đã có gần 300 đơn vị máu được hiến tại nhà máy Dĩ An và phân xưởng Mỹ Phước.
Trước đó, tháng 8-2025, CĐCS Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã vận động hàng chục đoàn viên tham gia hiến máu tại ngày hội do LĐLĐ TP HCM tổ chức.
