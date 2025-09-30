Hình ảnh bên trong khu giải trí tiền tỉ dành cho người lao động của một doanh nghiệp ở TP HCM

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết hôm qua (29-9), Công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức chương trình hiến máu cứu người ngay tại công ty, chương trình thu hút đông đoàn viên hăng hái đăng ký tham gia.

Cán bộ Công đoàn và người lao động công ty tham gia hiến máu

Đợt này, tất cả các cán bộ CĐCS công ty đều tham gia cùng đoàn viên, người lao động. Trong buổi chiều 29-9, đã có gần 300 đơn vị máu được hiến tại nhà máy Dĩ An và phân xưởng Mỹ Phước.

Trước đó, tháng 8-2025, CĐCS Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã vận động hàng chục đoàn viên tham gia hiến máu tại ngày hội do LĐLĐ TP HCM tổ chức.