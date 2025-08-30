Nghĩa cử cao đẹp của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

Ngày 30-8, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM) cho biết mới đây đơn vị đã đứng ra kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên ở các nhà máy Dĩ An, Mỹ Phước, Củ Chi và Trà Vinh giúp đỡ một nữ công nhân bị suy thận giai đoạn 5.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty- nữ công nhân này tên là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1993, quê tỉnh Thanh Hóa, chị vào làm việc tại công ty vào tháng 4-2023, đến tháng 2-2024 thì bắt đầu phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 5.

Cũng từ đây, chị Lý liên tục phải đến Bệnh viện Quân đoàn 4 để chạy thận, chỉ những lúc khỏe mới vào công ty làm việc.

"Chi phí chạy thận đến nay của chị Lý đã hơn 80 triệu đồng, trong khi đó hoàn cảnh của nữ công nhân này rất khó khăn, chồng làm nghề tự do thu nhập bấp bênh, lại phải lo cho 2 đứa con còn nhỏ, mới đây hai vợ chồng phải gửi 1 cháu về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc vì không thể gồng gánh nổi"- bà Nhung cho hay.

Trước hoàn cảnh đáng thương của chị Lý, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã viết thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cùng chung tay giúp đỡ để nữ công nhân này vượt qua được nghịch cảnh, có tiền chữa bệnh.

Chỉ sau 1 tháng phát động, Công đoàn cơ sở đã nhận được số tiền hơn 202 triệu đồng và sau đó trao trực tiếp đến tay công nhân Nguyễn Thị Lý.

Cầm số tiền lớn trên tay, nữ công nhân đã không kìm được xúc động, bởi đây là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà chị có, nó không chỉ giúp chị có tiền để chữa bệnh mà còn tạo cho chị động lực để cố gắng chiến đấu với bệnh tật, bởi xung quanh chị còn có nhiều người mong muốn chị khỏe mạnh, sống lạc quan hơn.