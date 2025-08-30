Nghĩa cử cao đẹp của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nghĩa cử cao đẹp của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nữ công nhân vào công ty làm việc chưa được bao lâu thì phát hiện bạo bệnh, Công đoàn cơ sở đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ với số tiền hơn 200 triệu đồng

Ngày 30-8, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM) cho biết mới đây đơn vị đã đứng ra kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên ở các nhà máy Dĩ An, Mỹ Phước, Củ Chi và Trà Vinh giúp đỡ một nữ công nhân bị suy thận giai đoạn 5.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty- nữ công nhân này tên là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1993, quê tỉnh Thanh Hóa, chị vào làm việc tại công ty vào tháng 4-2023, đến tháng 2-2024 thì bắt đầu phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 5.

Một Công đoàn cơ sở ở TP HCM vận động hơn 200 triệu đồng giúp nữ công nhân chạy thận - Ảnh 1.

Cũng từ đây, chị Lý liên tục phải đến Bệnh viện Quân đoàn 4 để chạy thận, chỉ những lúc khỏe mới vào công ty làm việc.

"Chi phí chạy thận đến nay của chị Lý đã hơn 80 triệu đồng, trong khi đó hoàn cảnh của nữ công nhân này rất khó khăn, chồng làm nghề tự do thu nhập bấp bênh, lại phải lo cho 2 đứa con còn nhỏ, mới đây hai vợ chồng phải gửi 1 cháu về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc vì không thể gồng gánh nổi"- bà Nhung cho hay.

Trước hoàn cảnh đáng thương của chị Lý, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đã viết thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cùng chung tay giúp đỡ để nữ công nhân này vượt qua được nghịch cảnh, có tiền chữa bệnh.

Chỉ sau 1 tháng phát động, Công đoàn cơ sở đã nhận được số tiền hơn 202 triệu đồng và sau đó trao trực tiếp đến tay công nhân Nguyễn Thị Lý.

Cầm số tiền lớn trên tay, nữ công nhân đã không kìm được xúc động, bởi đây là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà chị có, nó không chỉ giúp chị có tiền để chữa bệnh mà còn tạo cho chị động lực để cố gắng chiến đấu với bệnh tật, bởi xung quanh chị còn có nhiều người mong muốn chị khỏe mạnh, sống lạc quan hơn.

Tin liên quan

Câu chuyện phía sau bảng lương “trong mơ” của nữ công nhân khiến nhiều người chùn bước

Câu chuyện phía sau bảng lương “trong mơ” của nữ công nhân khiến nhiều người chùn bước

(NLĐO)- Là lao động phổ thông, nhìn vào bảng lương đáng mơ ước ấy, nhiều công nhân đã xin ngay tên, địa chỉ công ty nhưng…

Nữ công nhân suốt 10 năm không được sống cùng con

(NLĐO) - Chi phí nuôi con tại thành phố quá cao là nguyên nhân khiến nhiều công nhân chọn gửi con về quê

Nữ công nhân xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ sửa chữa nhà

(NLĐO) - Hàng ngàn đoàn viên - lao động đã được chăm lo, hưởng lợi tại Chương trình khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 do LĐLĐ quận 7, TP HCM tổ chức sáng 20-4.

công đoàn cơ sở TP HCM nữ công nhân tỉnh Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo