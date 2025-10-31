HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh căng mình giải cứu người dân ở các khu dân cư phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng bị cô lập

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng nhanh đã gây ngập diện rộng, cô lập nhiều khu dân cư phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, một số khu vực vùng trũng – đặc biệt vùng ven sông Cà Ty tại các phường Phan Thiết, Hàm Thắng, xã Hàm Thuận – có nơi nước dâng trên 1 mét, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

- Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao chia cắt nhiều nhà dân tại phường Hàm thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DT

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng gồm: quân đội, biên phòng, công an, lực lượng tại chỗ – đã được huy động xuyên đêm để cứu dân, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

- Ảnh 2.

Lực lượng Công an Lâm Đồng hỗ trợ đưa người dân vùng ngập đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Tú

- Ảnh 3.

Các lực lượng tại chỗ cũng được huy động tối đa để hỗ trợ người dân vùng lũ tại Lâm Đồng. Ảnh: Tuấn Tú

Tối 30-10 đến rạng sáng 31-10, Đồn Biên phòng Mũi Né và các đơn vị liên quan đã sử dụng ca nô, mô tô nước phối hợp cùng địa phương di dời khoảng 60 người khỏi vùng lụt sâu tại phường Hàm Thắng.

Tại ven sông Cà Ty, Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân điều động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 phương tiện cứu hộ, dầm mình xuyên đêm giúp dân khẩn cấp rời khỏi vùng ngập sâu.

- Ảnh 4.

Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân tham gia di tản người dân sống ven sông Cà Ty. Ảnh: Lữ đoàn 681

- Ảnh 5.

Lực lượng Biên phòng Lâm Đồng xuyên đêm hỗ trợ người dân

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai 100% quân số trực 24/24, xuống từng hộ gia đình để đưa người già, trẻ em, phụ nữ và tài sản lên chỗ cao; đồng thời thực hiện tuần tra, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, kiểm soát an ninh trong lúc lũ lụt.

Ở xã Hàm Thuận, các lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên đã di dời an toàn khoảng 50 hộ dân ra khỏi vùng ngập sâu bằng cách phối hợp dùng mô tô nước, ca nô, các phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

- Ảnh 6.

Mô tô nước, ca nô được điều động từ Mũi Né phối hợp cùng lực lượng chức năng, các tình nguyện viên di dời người dân khu vực Hàm Thuận Bắc, tối 30-10

Bên cạnh lực lượng vũ trang, người dân địa phương cũng nhanh chóng chung tay, dọn vệ đường, hỗ trợ nhau vận chuyển đồ đạc, cảnh báo khu vực nguy hiểm và phối hợp với chính quyền địa phương để ứng cứu.

Do mưa lớn kết hợp xả lũ khiến nhiều địa bàn ở Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lương Sơn và xã Hàm Thắng liên tiếp bị tê liệt vì nước lũ.

- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng cấm xe, hướng dẫn phân luồng tại điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, sáng 31-10

Riêng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm cũng phải đóng 2 chiều trong nhiều tiếng do ngập, hôm 30-10. Nhiều tuyến đường đèo ở địa bàn sạt lở.

- Ảnh 8.

Ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại vùng lũ ngày 31-10 để chỉ đạo ứng cứu. Ảnh: NL

Thống kê sơ bộ, mưa lớn còn khiến hơn 1.600 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 5.610 ha cây trồng (chủ yếu lúa, rau màu, cây ăn quả) ngập nước và hơn 2.280 gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi.

Những hành động "vì nhân dân phục vụ", không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên vùng lũ đã góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng cho hàng trăm gia đình.

