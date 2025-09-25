HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 24-9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của Ngoại trưởng Rubio đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Mỹ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đồng thời mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo-khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác-đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lược cao và đề nghị Chính phủ Mỹ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực; cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không chỉ cần được duy trì mà còn cần được phát triển, đi vào thực chất hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chia sẻ lợi ích chung trong việc bảo đảm hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng hai bên càng hợp tác chặt chẽ thì sẽ càng mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước và khẳng định Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống D. Trump mong sớm hoàn tất đàm phán thuế đối ứng

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nhìn lại quan hệ Việt Nam-Mỹ sau 30 năm bình thường hóa, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ song phương trên tinh thần vượt qua khác biệt, xây dựng lòng tin vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ - Ảnh 3.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Việt Nam mong muốn làm cầu nối hòa bình, cùng các nước trong và ngoài khu vực kiến tạo một châu Á-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên tinh thần đó, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Về kinh tế-thương mại, Việt Nam luôn là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ, sẵn sàng tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và đề nghị Mỹ cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng.

Quyền Bộ trưởng cảm ơn và đánh giá cao quyết định của Mỹ trong việc duy trì các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trụ cột quan trọng giúp thúc đẩy hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ.

Quyền Bộ trưởng cũng cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền Mỹ dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và đánh giá cao đóng góp của cộng đồng trong xã hội Mỹ và cho quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Nhất trí với các đánh giá của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng," nhấn mạnh Mỹ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực, Mỹ sẽ cùng Việt Nam tìm kiếm mọi cơ hội để thúc đẩy hơn nữa những biện pháp thiết thực nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thoả thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tinh thần coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các biện pháp thiết thực góp phần duy trì an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã mời Ngoại trưởng Marco Rubio sớm thăm Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định cam kết Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến các cựu chiến binh Việt - Mỹ trao kỷ vật

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ là bằng chứng về sức mạnh của lòng bao dung.

