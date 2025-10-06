Hình ảnh Công an Đồng Nai họp báo thông tin vụ 3 người trong gia đình bị sát hại

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì họp báo. Cùng dự có đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Quang cảnh buổi họp báo

Các cơ quan báo chí tham dự họp báo

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 2-10, ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.) bị bắn chết tại nhà. Bên trong nhà, tài sản và két sắt bị xáo trộn, lục tung.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm khá xa khu dân cư. Phía trước là đồi cao, trồng cao su, phía sau nhà là vực sâu, địa hình hiểm trở.

Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng sử dụng để kinh doanh. Xung quanh bán kính căn nhà nạn nhân khoảng 150 m, chỉ có 1 vài căn nhà có người dân sinh sống.

Báo Người Lao Động Online tiếp tục cập nhật.