Hình ảnh Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 13-12, phát biểu tại Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị lực lượng công an tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đối với lực lượng công an các địa phương, tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, vấn đề nổi lên về ANTT.

Công an tỉnh và công an các địa phương, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá những băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt là các loại tội phạm thường xuất hiện trong thời điểm cuối năm và dịp Tết... giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ những hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã trao thưởng cho một số đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.

Toàn lực lượng Công an tỉnh quyết tâm thực hiện những nội dung công tác mà Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại lễ ra quân; huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện quyết tâm thực hiện cho bằng được 36 yêu cầu, 14 chỉ tiêu Công an tỉnh đặt ra trong đợt cao điểm.

Trong đó, đặc biệt tập trung hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và các lễ hội đầu xuân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác phòng ngừa, phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm.