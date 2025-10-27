HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM ra “tối hậu thư” cho hai dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TP HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao trong năm 2025 cho cả hai dự án

TP HCM tiếp tục "ra hạn chót" cho hai dự án giao thông lớn ở khu Đông, nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy nhằm đảm bảo tiến độ, giảm ùn tắc và tạo đột phá hạ tầng cho khu vực cửa ngõ ra vào thành phố. Đây là hai công trình được xem là "nút thắt" then chốt trong mạng lưới giao thông kết nối trung tâm TP HCM với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và hướng đi cảng Cát Lái.

- Ảnh 1.

TP HCM ra "tối hậu thư" đối với nút giao An Phú

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa được Văn phòng UBND TP ban hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công tại hai công trình. Lãnh đạo TP yêu cầu Ban Giao thông tăng cường nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thi công theo ca, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng thời hạn cam kết.

Với dự án nút giao An Phú, UBND TP yêu cầu hoàn thành các hạng mục trọng điểm như nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 đúng kế hoạch. Riêng nhánh mở rộng từ đường Lương Định Của rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ phải hoàn thiện trước ngày 30-11 để kịp đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. TP cũng yêu cầu khắc phục hư hỏng mặt đường trong phạm vi dự án, nghiên cứu phương án phân luồng hợp lý, đặc biệt bố trí điểm quay đầu xe phù hợp trên đường cao tốc hướng về trung tâm, gần khu vực Đỗ Xuân Hợp, nhằm giảm tải cho nút giao chính.

Song song đó, Ban Giao thông phải sớm hoàn tất thủ tục lập báo cáo giám sát, đánh giá và điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai thi công, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực và Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ hoặc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với nút giao Mỹ Thủy, công trình quan trọng kết nối trục ra vào cảng Cát Lái, TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó hai nhánh rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống đến đường Võ Chí Công và từ Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Các hạng mục còn lại, bao gồm các nhánh cầu và cầu Kỳ Hà 4, phải hoàn tất trong tháng 2-2026.

UBND TP đồng thời đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao trong năm 2025 cho cả hai dự án, coi đây là tiêu chí bắt buộc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án phân luồng từ xa, tổ chức giao thông hợp lý quanh khu vực nút giao, đồng bộ với tiến độ hoàn thành của các tuyến song hành và khu đô thị lân cận. Việc triển khai đúng hạn hai dự án được kỳ vọng sẽ giải tỏa đáng kể áp lực giao thông cửa ngõ Đông thành phố.

