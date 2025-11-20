Thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án 12.400 tỉ đồng cửa ngõ Đông TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án 12.400 tỉ đồng cửa ngõ Đông TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để xây dựng nút giao Gò Công và tuyến nối Xa lộ Hà Nội – Vành đai 3, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng.

TPHCM đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cho nút giao Gò Công và tuyến đường nối từ Xa lộ Hà Nội vào nút giao này trên Vành đai 3, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Quyết định này vừa được UBND TPHCM ban hành sau khi HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 28-8.

- Ảnh 1.

Dự kiến nút giao Gò Công – điểm kết nối giữa Vành đai 3 và Xa lộ Hà Nội, dự kiến xây dựng với quy mô 4 tầng và nhiều hạng mục cầu vượt

Tìm phương án thiết kế tối ưu, tạo dấu ấn

Nút giao Gò Công, tọa lạc tại phường Long Phước, là điểm giao chiến lược giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, có diện tích gần 25 ha. Thành phố đặt mục tiêu thông qua cuộc thi để tìm ra phương án thiết kế vừa tối ưu về kỹ thuật, vừa tạo dấu ấn kiến trúc cho cửa ngõ phía Đông – khu vực đang chịu áp lực giao thông lớn và phát triển đô thị nhanh.

Theo kế hoạch, dự án gồm xây dựng tuyến đường dài 5,9 km từ nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công. Tuyến này được thiết kế hai nhánh song hành, tổng cộng 6 làn xe (mỗi bên 3 làn) nhằm đảm bảo lưu thông lớn và kết nối mạch với Vành đai 3.

Riêng nút giao Gò Công được định hướng hình thành dưới dạng ngã tư khác mức gồm 4 tầng, kết hợp đảo tròn trung tâm để điều tiết lưu lượng xe. Bốn nhánh rẽ N1, N2, N3, N4 sẽ bố trí mỗi nhánh 2 làn xe, tạo mô hình kết nối linh hoạt. Trên tuyến Vành đai 3, một cầu cạn 4 làn xe sẽ được bổ sung nhằm tách dòng phương tiện và tránh xung đột giao thông. Hầm chui nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước và tiếp cận cầu Đồng Nai 2 sẽ đầu tư ở giai đoạn sau để phù hợp tiến độ và nhu cầu khai thác.

Hệ thống cầu vượt trong dự án cũng được thiết kế quy mô lớn: cầu vượt tại giao lộ Lê Văn Việt – D1 gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn; cầu vượt rạch Gò Công gồm 2 đơn nguyên 3 làn; cầu vượt rạch Trau Trảu bố trí 4 đơn nguyên, gồm đơn nguyên 3 làn và 4 làn, đảm bảo khả năng khai thác dài hạn theo sự phát triển khu vực. Riêng phần đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội – Gò Công có tổng chi phí khoảng 5.329 tỉ đồng.

Dự kiến khởi công vào quý I-2027

Theo lộ trình, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra từ quý IV-2025 đến quý IV-2026. TP.HCM dự kiến khởi công công trình vào quý I-2027 và hoàn thành trong quý IV-2028. Sau khi đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông đang tăng nhanh tại khu Đông, đồng thời nâng cao hiệu suất của tuyến Vành đai 3 – trục kết nối liên vùng trọng yếu.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc do UBND TPHCM chủ trì, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thực hiện theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham dự. Đối tượng dự thi là các tổ chức tư vấn thiết kế, doanh nghiệp hoặc liên danh có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông – cầu đường và đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

(NLĐO) - Dự án Vành đai 3 TP HCM đã đạt 63% khối lượng, vẫn đảm bảo thông xe ngày 19-12 dù xảy ra sự cố kỹ thuật tại cầu nhánh A.

Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường vành đai 3

(NLĐO)- Đang lưu thông trên đường vành đai 3, chiếc xe đầu kéo chở cám bất ngờ bốc cháy, sau đó ngọn lửa đã bao trùm thiêu rụi phần đầu chiếc xe.

giải phóng mặt bằng Vành đai 3 Xa lộ Hà Nội sông Sài gòn nút giao Gò Công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo