Hình ảnh dấu tích 3 trận lụt trên di sản phố cổ Hội An

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hình ảnh dấu tích 3 trận lụt trên di sản phố cổ Hội An

Bích Vân - Trần Thường

(NLĐO) - Ba đợt lụt liên tiếp khiến nhiều nhà cổ và di tích ở Hội An bong tróc, xuống cấp khi nước rút

Những ngày cuối tháng 11-2025, khi nước lụt vừa rút khỏi phố cổ Hội An, từng lớp tường bong tróc, những mảng gỗ mục và dấu mốc nước còn in hằn trên di tích cho thấy mức độ tàn phá nặng nề.

Ba đợt lụt liên tiếp không chỉ gây ngập sâu kéo dài mà còn làm bộc lộ những tổn thương âm ỉ bên trong các công trình hàng trăm năm tuổi, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo tồn di sản.

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 1.

Các mốc lụt được khắc ngay lối vào gian thờ ở giữa Chùa Cầu - biểu tượng của di sản phố cổ Hội An. Mốc cao nhất là năm 2025, ở đây không có mốc của trận lụt năm Giáp Thìn 1964

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 2.

Từ cuối tháng 10 đến nay, TP Đà Nẵng trải qua 3 trận lụt liên tiếp. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là lũ lụt. Đặc biệt, trận lụt lịch sử xảy ra vào ngày 28-10 đến 31-10 vừa qua khiến phố cổ Hội An ngập sâu. Lúc này, Chùa Cầu ghi nhận ngập khoảng 0,5 m.

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 3.

Nhiều mảng tường xung quanh Chùa Cầu bị bong tróc, màu sơn phai đi do ngâm nước trong thời gian dài cộng với tác động của lực nước, hoạt động của tàu, thuyền trong lũ

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 4.

Chùa Cầu đã trải qua nhiều lần trùng tu. Lần gần và quy mô nhất được thực hiện từ cuối năm 2022 đến năm 2024. Hiện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An đã ghi nhận các điểm phai màu, bong tróc ở đây

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 5.

Nhà cổ Phùng Hưng, điểm tham quan nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngập 1,4 m trong đợt lụt lịch sử. Nước lụt làm phai màu cửa gỗ ở ngay lối vào nhà để lại dấu vết có thể nhìn rõ bằng mắt thường

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 6.

Bức tranh cổ trăm tuổi được trang trí ở gian chính của nhà cổ Phùng Hưng bị ngấm nước, loang lổ màu. Bà Lê Thị Mỹ Tuyết, chủ nhà cổ, cho biết do tranh treo ở vị trí cao hơn 1 m so với nền nhà nên không được di dời. Vì vậy, mức ngập 1,4 m làm phần dưới của tranh bị ngâm nước

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 7.
Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 8.

Nước lũ cũng khiến nhiều vật dụng cổ trong nhà bị hư hại. Bàn ghế chưa kịp di dời bị ngâm nước, hở các vách gỗ, còn đọng lại dấu bùn non. Tấm liễn trang trí bị bong tróc khảm trai.

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 9.

Nhà cổ Phùng Hưng, nằm cạnh Chùa Cầu, được xây dựng vào năm 1780. Năm 1993, nhà cổ Phùng Hưng được chứng nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Theo chủ nhân nhà cổ này, đây là năm đầu tiên, nhà bị ngập nặng và ngâm trong nước lụt trong thời gian lâu nhất. Nhiều ngày sau trận lụt gần nhất vào ngày 16-11, đến nay, tường vôi vẫn còn ẩm ướt

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 10.

Nhà cổ Tấn Ký ở hai mặt tiền, cổng sau đường Bạch Đằng nhìn ra sông Hoài, cổng trước ở đường Nguyễn Thái Học cũng là điểm bị ngập sâu mỗi khi lũ lụt xảy ra. Phần tường phía sau nhà cổ còn đọng các vết bùn non. Chủ nhân của nhà cổ này muốn giữ lại các vết tích bùn non trên tường để du khách thấy được hình ảnh phố cổ qua các đợt thiên tai, lũ lụt

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 11.

Bên trong nhà cổ Tấn Ký, chủ nhân dành một góc để trưng bày các hình ảnh về phố cổ Hội An trong lũ lụt. Cùng với đó, chủ nhà còn khắc dấu các mốc lụt lịch sử qua các năm. Ở đây, mốc lụt cao nhất được đánh dấu là trận năm Giáp Thìn 1964. Mốc lụt ngày 30-10 mới đây nằm ở dưới, mới được chủ nhà dùng bút để ghi lại. Theo một hướng dẫn viên, du khách nước ngoài đặc biệt thích không gian này ở nhà cổ Tấn Ký, họ bày tỏ sự quan tâm đến cách người Việt Nam sinh tồn và bảo vệ tài sản trong thiên tai

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 12.

Chân trụ cổ lim bị hư hỏng sau thời gian ngâm nước. Những vết hư hại này sẽ được chủ nhà báo cáo với cơ quan quản lý và có kế hoạch tu sửa. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - quản gia, cho biết gia đình cũng lo ngại các đợt lũ xuất hiện dày đặc và liên tục dễ khiến nhà cổ bị xuống cấp

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 13.
Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 14.

Nhà cổ Tấn Ký có thiết kế ròng rọc để vận chuyển đồ đạc lên gác mái trong các đợt lụt

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 15.

Nhà cổ Tấn Ký được xây dựng năm 1741, có 2 tầng và 3 gian được xây dựng theo lối kiến trúc giao thoa giữa 3 nền văn hóa: Nhật Bản – Trung Hoa – Việt Nam. Đây là điểm tham quan thu hút đông du khách của phố cổ Hội An

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 16.

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết việc đánh giá hư hại sau mưa lũ là công đoạn đặc biệt phức tạp, không thể tiến hành sửa chữa ngay vì phần lớn thiệt hại không biểu hiện rõ bên ngoài. Trung tâm đã mời một số chuyên gia của UNESCO hỗ trợ đánh giá ban đầu

Hình ảnh phố cổ Hội An sau 3 trận lụt: Tình trạng di tích xuống cấp - Ảnh 17.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999 với tổng cộng 1.155 di tích. Theo UBND phường Hội An, theo thống kê sau các đợt lụt, có khoảng 30 nhà cổ xuống cấp, trong đó 9 nhà hư hỏng nặng, 14 di tích xuống cấp nhẹ



Tin liên quan

Phố cổ Hội An ngập bùn non sau đợt lụt "tập 3"

Phố cổ Hội An ngập bùn non sau đợt lụt "tập 3"

(NLĐO) - Nước rút để lại lớp bùn dày đặc trên nhiều tuyến phố Hội An, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp, khôi phục sinh hoạt.

Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật di dời tài sản

(NLĐO) - Nước lũ dâng nhanh chiều 17-11 khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, người dân khẩn trương di dời tài sản, trong khi du khách vẫn đổ về phố cổ.

Phố cổ Hội An tấp nập khách nước ngoài sau lũ lịch sử

(NLĐO) - Dù chưa chính thức mở cửa sau lũ, phố cổ Hội An vẫn tấp nập du khách quốc tế tham quan, chụp ảnh.

Đà Nẵng lũ lụt Hội An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo