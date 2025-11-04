HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phố cổ Hội An tấp nập khách nước ngoài sau lũ lịch sử

B.Vân - Tr.Thường

(NLĐO) - Dù chưa chính thức mở cửa sau lũ, phố cổ Hội An vẫn tấp nập du khách quốc tế tham quan, chụp ảnh.

Chiều 4-11, dù phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng chưa chính thức mở cửa trở lại sau lũ nhưng nhiều đoàn khách quốc tế vẫn đổ về tham quan, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Ghi nhận tại các tuyến Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, nhiều thời điểm khách đi dạo đông kín đường. 

Trong đó, các đoàn khách châu Âu hàng chục người thích thú chụp ảnh lưu niệm trước Chùa Cầu – biểu tượng nổi tiếng của phố cổ, đồng thời nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích và hình ảnh Chùa Cầu.

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 1.

Du khách tập trung đông tại đường Trần Phú giao Bạch Đằng

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 2.

Đường Trần Phú tấp nập du khách, các cửa hàng đã mở cửa trở lại

Phố cổ Hội An tấp nập du khách sau lũ lịch sử

Trước đó, Hội An vừa trải qua đợt ngập lụt lớn nhất trong nhiều năm. Đỉnh lũ rạng sáng 30-10 khiến khu vực trũng ven sông Hoài ngập sâu 2-2,5 m, nhiều tuyến phố bị nước nhấn chìm, trong đó mực nước tại Chùa Cầu cao hơn khoảng 15-20 cm so với các trận lũ lịch sử năm 1999 và 2007.

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài tập trung đông tại khu vực ngã ba đường Trần Phú - Châu Thượng Văn

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 4.

Du khách đông kín trên tuyến đường Trần Phú, gần chùa Cầu

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 5.

Hiện chính quyền địa phương chưa tổ chức bán vé tham quan phố cổ

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 6.

Đoàn khách nước ngoài nghe hướng dẫn viên giới thiệu về phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 7.

Du khách đứng trên Chùa Cầu, ngắm sông Hoài

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 8.

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 9.

Trước Chùa Cầu, đông đúc du khách quốc tế

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 10.

Nhiều du khách tham gia dịch vụ chèo ghe ngắm sông Hoài

Phố cổ Hội An tấp nập khách quốc tế sau lũ lịch sử - Ảnh 11.

Khu vực cầu An Hội vẫn còn ngập ở hai bên đường Nguyễn Phúc Chu và Bạch Đằng trong chiều 4-11

Hiện chính quyền địa phương vẫn tạm thời chưa mở lại phố đi bộ và điểm bán vé tham quan để tập trung cho công tác thu gom rác thải, xịt rửa, đảm bảo vệ sinh và an toàn. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, khi đường sá khô ráo và sạch sẽ, phố cổ sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại.

Trong khi chờ đợi, nhiều hộ kinh doanh đã kịp dọn dẹp, mở lại các cửa hàng lưu niệm, quán ăn phục vụ du khách.

Đà Nẵng Hội An
