Thời sự

Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật dọn lũ

B.Vân

(NLĐO) - Nước lũ dâng nhanh chiều 17-11 khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, người dân khẩn trương di dời tài sản, trong khi du khách vẫn đổ về phố cổ.

Chiều 17-11, nước lũ tiếp tục dâng trở lại ở phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, khiến nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập. Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, nước tràn vào một số cơ sở kinh doanh, buộc người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên cao.

Nước lên nhanh, nhiều khu vực ở phố cổ Hội An bắt đầu ngập từ sáng 17-11

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 3, Hội An bị ngập kể từ cuối tháng 10. Đầu giờ chiều 17-11, nước lũ đã mấp mé chân Chùa Cầu, song khu phố cổ vẫn đông du khách

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 2.

Cầu An Hội nối phố cổ Hội An với chợ đêm Nguyễn Hoàng ngập sâu

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 3.

Các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu cũng ngập nặng

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 4.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 5.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 6.

Nhiều du khách nước ngoài thuê ghe để trải nghiệm sông Hoài trong thời điểm nước lũ dâng cao

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 7.

Ông Hứa Văn Lộc, chủ cửa hàng lưu niệm trên tuyến phố này, cho biết gia đình bắt đầu dọn đồ từ hơn 12 giờ 30 khi nhận tin lũ có khả năng đạt mức báo động 3.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 8.

Ông Lộc cùng hai người khác kê đồ đạc lên kệ cao hoặc đưa lên gác mái để tránh thiệt hại

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 9.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhà ông Lộc ngập hơn 1,8m

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 10.

Chiều 17-11, nước đã mấp mé nhiều nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 11.

Một quán cà phê gần khu vực Chùa Cầu cũng bắt đầu di dời tài sản từ trưa, chuyển toàn bộ bàn ghế, vật dụng lên tầng 2.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 12.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 9 giờ ngày 16-11 đến 9 giờ ngày 17-11, khu vực miền Trung ghi nhận mưa rất to, nhiều nơi đạt lượng mưa trên 200–300 mm như La Êê 297,6 mm, Khâm Đức 296 mm, Thành Mỹ 270 mm.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 13.

Mưa lớn khiến lũ trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn lên nhanh: sông Vu Gia vượt báo động 3, sông Thu Bồn ở mức trên báo động 2, còn sông Hàn và Tam Kỳ dưới báo động 1

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 14.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 giờ tới, nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng, ven sông và khu dân cư

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 15.

Độ sâu ngập phổ biến 0,25 – 1,25 m tại nhiều xã, phường thuộc Hội An, Duy Nghĩa, Quế Phước, Hòa Tiến, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn; 0,5 – 1,5 m, có nơi trên 2,5 m tại Điện Bàn, Đại Lộc, Gò Nổi và Nam Phước

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 16.

Một số khu vực như phía Nam Điện Bàn Bắc, phía Nam Đại Lộc, Thượng Đức, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn có thể ngập 1 – 2,5 m, thậm chí trên 3m.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 17.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, di dời tài sản và theo dõi sát các bản tin cảnh báo lũ.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập lụt , người dân khẩn trương dọn dẹp tài sản - Ảnh 18.

Người dân đưa xe ô tô, xe máy lên cầu Cẩm Kim tránh lũ

Tin liên quan

Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

(NLĐO) – Đồn Biên phòng Ga Ry – TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu cho 2 cháu bé là con của 2 vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Clip: Giải cứu 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Hai người dân đi làm về bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết ở dưới chân đập thủy điện đã được lực lượng chức năng tại TP Đà Nẵng giải cứu an toàn.

CLIP: Lốc xoáy kinh hoàng ở Đà Nẵng, 4 người bị thương

(NLĐO) – Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trong đêm ở TP Đà Nẵng khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 4 người bị thương.

