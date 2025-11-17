Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật dọn lũ

(NLĐO) - Nước lũ dâng nhanh chiều 17-11 khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, người dân khẩn trương di dời tài sản, trong khi du khách vẫn đổ về phố cổ.
Chiều 17-11, nước lũ tiếp tục dâng trở lại ở phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, khiến nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập. Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, nước tràn vào một số cơ sở kinh doanh, buộc người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên cao.
Nước lên nhanh, nhiều khu vực ở phố cổ Hội An bắt đầu ngập từ sáng 17-11
