Hình ảnh đông đảo người dân TPHCM tranh thủ quyên góp vật phẩm trước giờ ngừng tiếp nhận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh đông đảo người dân TPHCM tranh thủ quyên góp vật phẩm trước giờ ngừng tiếp nhận

Huyền Trân - Chí Nguyên

(NLĐO) - Những ngày qua, người dân TPHCM đã gửi trọn tình cảm đến đồng bào miền Trung ruột thịt bằng những chuyến hàng thiết yếu như lương thực, quần áo

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, từ 10 giờ sáng 24-11 sẽ dừng tiếp nhận, kết hàng hóa để gửi về các tỉnh. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết những ngày qua, người dân thành phố đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những món hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Sáng 24-11, chỉ vài giờ cuối của đợt tiếp nhận, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hàng hóa xếp chồng cao đến tận hiên, tràn ra cả mặt đường. Người dân vẫn tiếp tục đưa nhu yếu phẩm đến dù biết là đợt tiếp nhận sắp kết thúc. Dường như ai cũng muốn kịp gửi đi thứ gì đó, trước khi xe rời bến.

- Ảnh 1.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hàng hóa xếp chồng cao đến tận hiên, tràn ra cả mặt đường

Sáng cùng ngày, khu vực sân Nhà văn hóa Thanh niên đầy ắp người. Xe container mới vào đến cổng thì hàng hóa đã được đẩy tới chờ bốc lên xe.

Ở cả 2 cơ sở Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, dù vật phẩm cứu trợ đã chất đầy kho nhưng nhiều người dân cùng đông đảo sinh viên vẫn liên tục mang đến quyên góp. Từng xe chở vật phẩm liên tục được các tình nguyện viên tại đây hỗ trợ xuống hàng nhanh chóng.

- Ảnh 2.

Đầy ắp vật phẩm cứu trợ từ trong kho ra tận ngoài sân Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM.

Tại các điểm tiếp nhận các ga Metro, đông đảo người dân cũng tranh thủ mang thêm ít nhu yếu phẩm quyên góp.

- Ảnh 3.

Người dân tranh thủ mang thêm nhu yếu phẩm ra các điểm tiếp nhận tại các nhà ga Metro trước 10 giờ sáng 24-11.

Một số hình ảnh người dân mang thêm nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết trước giờ ngừng tiếp nhận:

- Ảnh 4.

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trước giờ dừng tiếp nhận (10 giờ sáng ngày 24-11).

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Dòng người đến quyên góp vật phẩm đông không kém những ngày trước đó.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Các lực lượng cùng nhau hỗ trợ phân loại, sắp xếp, bốc dỡ, vận chuyển vật phẩm.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.


- Ảnh 13.

Từng xe chở vật phẩm cứu trợ liên tục được chở đến Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM sáng 24-11.

- Ảnh 14.

Một số người đặt tài xế công nghệ để giao nhu yếu phẩm đến cho kịp chuyến hàng.

- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.

Các tình nguyện viên, người đến quyên góp tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp các vật phẩm được quyên góp.

- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Người dân mang vật phẩm cứu trợ đến quyên góp tại ga Metro Thủ Đức

- Ảnh 20.
- Ảnh 21.

Người dân tranh thủ mang vật phẩm cứu trợ đến quyên góp tại ga Metro Thủ Đức 

- Ảnh 24.
- Ảnh 25.

Đầy kho vật phẩm cứu trợ tại ga Metro Thủ Đức, ghi nhận trước 10 sáng 24-11.

Tin liên quan

TPHCM dừng tiếp nhận hàng hóa ủng hộ bà con vùng bão lũ

TPHCM dừng tiếp nhận hàng hóa ủng hộ bà con vùng bão lũ

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố trong những ngày qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành

Các điểm tập kết hàng cứu trợ quá tải: Cần người ngay sáng nay!

(NLĐO) - Hàng cứu trợ tại TPHCM quá tải, các điểm tập kết đang khẩn cấp tìm người hỗ trợ bốc dỡ để sớm chuyển đến đồng bào.

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung

(NLĐO) - Người dân TPHCM đội mưa, xuyên đêm chạy đua với thời gian để chi viện khẩn cấp cho đồng bào miền Trung

hình ảnh quyên góp nhu yếu phẩm cứu trợ bão lũ TPHCM vùng bão lũ vật phẩm cứu trợ đông đảo người dân trước giờ ngừng tiếp nhận ngừng tiếp nhận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo