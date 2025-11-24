Hình ảnh đông đảo người dân TPHCM tranh thủ quyên góp vật phẩm trước giờ ngừng tiếp nhận

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, từ 10 giờ sáng 24-11 sẽ dừng tiếp nhận, kết hàng hóa để gửi về các tỉnh. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết những ngày qua, người dân thành phố đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những món hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Sáng 24-11, chỉ vài giờ cuối của đợt tiếp nhận, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hàng hóa xếp chồng cao đến tận hiên, tràn ra cả mặt đường. Người dân vẫn tiếp tục đưa nhu yếu phẩm đến dù biết là đợt tiếp nhận sắp kết thúc. Dường như ai cũng muốn kịp gửi đi thứ gì đó, trước khi xe rời bến.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hàng hóa xếp chồng cao đến tận hiên, tràn ra cả mặt đường

Sáng cùng ngày, khu vực sân Nhà văn hóa Thanh niên đầy ắp người. Xe container mới vào đến cổng thì hàng hóa đã được đẩy tới chờ bốc lên xe.

Ở cả 2 cơ sở Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, dù vật phẩm cứu trợ đã chất đầy kho nhưng nhiều người dân cùng đông đảo sinh viên vẫn liên tục mang đến quyên góp. Từng xe chở vật phẩm liên tục được các tình nguyện viên tại đây hỗ trợ xuống hàng nhanh chóng.

Đầy ắp vật phẩm cứu trợ từ trong kho ra tận ngoài sân Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM.

Tại các điểm tiếp nhận các ga Metro, đông đảo người dân cũng tranh thủ mang thêm ít nhu yếu phẩm quyên góp.

Người dân tranh thủ mang thêm nhu yếu phẩm ra các điểm tiếp nhận tại các nhà ga Metro trước 10 giờ sáng 24-11.

Một số hình ảnh người dân mang thêm nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết trước giờ ngừng tiếp nhận:

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trước giờ dừng tiếp nhận (10 giờ sáng ngày 24-11).

Dòng người đến quyên góp vật phẩm đông không kém những ngày trước đó.

Các lực lượng cùng nhau hỗ trợ phân loại, sắp xếp, bốc dỡ, vận chuyển vật phẩm.





Từng xe chở vật phẩm cứu trợ liên tục được chở đến Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM sáng 24-11.

Một số người đặt tài xế công nghệ để giao nhu yếu phẩm đến cho kịp chuyến hàng.

Các tình nguyện viên, người đến quyên góp tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp các vật phẩm được quyên góp.

Người dân mang vật phẩm cứu trợ đến quyên góp tại ga Metro Thủ Đức

Người dân tranh thủ mang vật phẩm cứu trợ đến quyên góp tại ga Metro Thủ Đức