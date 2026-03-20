Thời sự Đô thị

Hình ảnh dự án mở rộng Quốc lộ 50 tăng tốc về đích

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nhánh cầu Ông Thìn thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 50 đã thông xe tạm, góp phần giảm ùn tắc, tạo động lực hoàn thiện tuyến kết nối TPHCM - Tây Ninh

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 (đoạn qua TPHCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Với điểm nhấn là việc thông xe tạm nhánh cầu Ông Thìn mới – hạng mục quan trọng nhất toàn tuyến

Theo UBND TPHCM, dự án gồm hai hạng mục chính: Mở rộng gần 3 km tuyến hiện hữu và xây dựng hơn 4 km đường song hành, nâng toàn tuyến lên 34 m với 6 làn xe.

Hiện tuyến song hành đã hoàn thành toàn bộ nền đường, vỉa hè, chiếu sáng, dải phân cách và đã cho xe lưu thông, kết nối thuận lợi với đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Trong khi đó, đoạn tuyến hiện hữu đang được thảm nhựa những phần cuối, đồng thời chỉnh trang dải phân cách, bổ sung mảng xanh

Ghi nhận tại khu vực xã Hưng Long, công nhân đang tăng tốc thi công để hoàn tất các hạng mục còn lại

Dự án có tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng, mở rộng mặt đường từ 8 m lên 34 m; trong đó hơn 4 km là tuyến song hành xây mới

Đáng chú ý, cầu Ông Thìn mới dài 240 m, vượt sông Cần Giuộc, là gói thầu then chốt với giá trị xây lắp khoảng 160 tỉ đồng

Song song đó, cầu hiện hữu cũng được gia cường, mở rộng lên 25–26,5 m, đảm bảo 6 làn xe và lề bộ hành hai bên.

Đến nay, nhánh cầu mới đã cơ bản hoàn thành và được cho thông xe tạm, góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam TPHCM

Trong khi đoạn tuyến qua TPHCM đang tăng tốc cán đích, thì phần tuyến phía Tây Ninh vẫn chưa triển khai, dù công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện từ nhiều năm trước

Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến Quốc lộ 50 sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và Tây Ninh, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực

Cận cảnh công trường thi công tuyến đường Vành đai 3-TPHCM qua Tây Ninh

(NLĐO)-Dự án đường Vành đai 3-TPHCM đoạn qua Tây Ninh đạt 95% khối lượng, nhiều đoạn hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

Tây Ninh cấm san lấp 16 hồ, ao, đầm, phá

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn không được san lấp.

Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

(NLĐO) - Sau hơn 2 năm thi công, nút giao Mỹ Yên đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần lộ rõ hình hài

