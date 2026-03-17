Tây Ninh cấm san lấp 16 hồ, ao, đầm, phá

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn không được san lấp.

Danh mục gồm 16 hồ, ao với tổng diện tích gần 23.000 ha, được xác định có vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần phòng chống ngập úng và bảo vệ môi trường.

Trong đó, hồ Dầu Tiếng là công trình có quy mô lớn nhất, diện tích khoảng 20.107 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Dương Minh Châu, Tân Hòa, Tân Thành và Tân Phú. Đây là hồ thủy lợi trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ, giữ vai trò tích trữ và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương. Không chỉ là công trình thủy lợi quan trọng, hồ Dầu Tiếng còn được xem là "nguồn nước chiến lược" của khu vực khi cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và góp phần điều tiết dòng chảy trong mùa mưa - khô. Hiện hồ do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quản lý, vận hành.

Tây Ninh cấm san lấp 16 hồ, ao, đầm, phá - Ảnh 1.

Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi lớn của khu vực Đông Nam Bộ, giữ vai trò tích trữ và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất

Bên cạnh đó, hồ Tha La cũng nằm trong nhóm công trình mặt nước lớn cần được bảo vệ. Hồ có diện tích hơn 2.254 ha, thuộc địa bàn các xã Tân Châu và Tân Thành. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như cải thiện môi trường sinh thái khu vực. Ngoài hai hồ lớn trên, danh mục còn có đập dâng Suối Đục rộng khoảng 249 ha tại xã Tân Đông - công trình có nhiệm vụ điều hòa và cung cấp nước cho khu vực lân cận. Một số hồ, ao khác có chức năng điều hòa môi trường và cảnh quan như hồ Nước Trong (hơn 332 ha, xã Tân Hội), ao Quan (hơn 1,7 ha, phường Long An) và ao Bà Kén (1,6 ha, phường Kiến Tường)…

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc công bố danh mục các hồ, ao không được san lấp nhằm tăng cường quản lý tài nguyên nước, bảo vệ hệ sinh thái và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm mặt nước trái phép. Tỉnh Tây Ninh yêu cầu những tổ chức, cá nhân quản lý các hồ, ao trong danh mục phải kiểm soát chặt những hành vi san lấp, lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, hoặc xả nước thải trực tiếp xuống hồ. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Đồng thời, những địa phương liên quan được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ các khu vực mặt nước và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn nguồn nước và môi trường sinh thái.

