Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Sau hơn 2 năm thi công, nút giao Mỹ Yên đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần lộ rõ hình hài

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) là nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TPHCM.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nhìn từ trên cao

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, các nhánh cầu, đường dẫn nhiều tầng đan xen tại nút giao Mỹ Yên đang dần hoàn thiện, tạo nên hình hài “siêu nút giao” lớn bậc nhất cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 3.

Nhánh cầu hình vòng cung kết nối Vành đai 3 với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành trụ cầu, mặt đường bê tông, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 4.

Hệ thống biển báo, an toàn giao thông được lắp đặt tại các điểm giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương, chuẩn bị cho phương án khai thác kỹ thuật.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 5.

Một số đoạn đường dẫn tại nút giao Mỹ Yên mới hoàn thành lớp nhựa đầu tiên, chưa đủ điều kiện để tổ chức thông xe kỹ thuật đồng loạt.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 6.

Đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM vẫn còn hạng mục cống ngang chưa hoàn thiện, khiến tuyến chưa thể kết nối đồng bộ.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 7.

Mặt bằng thi công tại một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, gây khó khăn cho việc thảm nhựa hoàn thiện toàn tuyến.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 8.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công dự kiến hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh trong tháng 1-2026.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 9.

Trước đó, tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh chưa thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 như kế hoạch do chưa hoàn tất thảm nhựa và hạ tầng kỹ thuật.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 10.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, nút giao Mỹ Yên cùng Vành đai 3 TPHCM và hai cao tốc kết nối sẽ tạo trục giao thông vành đai, giảm xe xuyên tâm TPHCM và thúc đẩy liên kết vùng phía Nam.

CLIP: Cận cảnh nút giao Mỹ Yên

Tin liên quan

Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

(NLĐO) - Ngày 18-12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật

Vành đai 3: Ngày 10-2-2026 phải thông xe kỹ thuật cầu Bình Gởi, Trần Đại Nghĩa

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra hàng loạt gói thầu Vành đai 3 phía Tây, yêu cầu tăng tốc thi công để kịp các mốc thông xe 2025-2026.

Vành đai 3 TPHCM: Hợp long dầm cuối, đếm ngược ngày thông xe

(NLĐO) - 14,7 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào 19-12

Tây Ninh Vành đai 3 hạ tầng kỹ thuật liên kết vùng thông xe kỹ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo